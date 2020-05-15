В Петербурге танк скатился с трала и перегородил дорогу

Анастасия Иванова

Сегодня утром, 15 мая, в Санкт-Петербурге водители наблюдали танк, перегородивший полосу на Кольцевой автодороге (КАД) перед развязкой с Волохонским шоссе. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Недалеко от танка стоял автовоз, с трала которого он скатился.

«Танк упал на дорогу при перевозке, предварительно его везли на ремонтный завод. Автомобиль, который перевозил его, был не военным», — пояснил ситуацию источник ТАСС в экстренных службах, уточнив, что никто не пострадал.

В федеральном учреждении «Упрдор Северо-Запад», обслуживающем трассу, подтвердили факт инцидента. Там уточнили, что около 10.00 мск на 84-м километре внутреннего кольца КАД у съезда со стороны Ленобласти на внутреннее кольцо, произошло ДТП.

«С грузового прицепа, перевозившего военную технику, на проезжую часть съехал танк», — сказали в ведомстве, добавив, что в результате ДТП было временно затруднено автомобильное движение.

«Повреждений конструктивных элементов дороги нет, пострадавших нет. По данным на 11.00 мск, танк с проезжей части убрали. Движение на съезде осуществляется в штатном режиме», — уточнили в учреждении.