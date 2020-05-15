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В посольство РФ для выезда из США обращаются украинцы, белорусы и казахи

В посольство РФ для выезда из США обращаются украинцы, белорусы и казахи
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в посольство РФ в США за содействием в выезде в Россию для воссоединения с семьями, заявил в пятницу посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями", - говорится в его заявлении на странице дипмиссии в Facebook.

Ранее очередной рейс "Аэрофлота" вывез из Нью-Йорка в Россию 369 человек.


"Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас. Со своей стороны, мы постарались сделать для этого все возможное. Заблаговременное информирование о формировании рейса из Нью-Йорка позволило решить целый ряд проблем без спешки, а нашим соотечественникам – вовремя добраться до аэропорта", - заявил Антонов.

Он отметил, что среди пассажиров рейса – 40 человек из так называемого "гуманитарного списка", сформированного дипломатами. В него вошли соотечественники, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди.

# Россия
По материалам: ria.ru

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