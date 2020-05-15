В России предложили ввести новое пособие на период пандемии

Вадим Карасев

Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с предложением ввести в стране новое пособие, направленное на приобретение до завершения пандемии коронавирусной инфекции средств индивидуальной защиты (медицинских масок и перчаток). Инициатива уже направлена на рассмотрение правительства.

Волынец подчеркнула, что в настоящее время в большинстве российских регионов введен масочный режим, за нарушение которого предусмотрены штрафы для граждан.

При этом, по мнению главы НРК, далеко не все могут обеспечить себя и своих близких необходимым количеством масок или перчаток. Именно поэтому возникло предложение введения специального пособия для россиян на время пандемии, средства которого должны быть направлены на приобретение средств индивидуальной защиты.

Его размер должен рассчитываться с учётом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчёта минимум одна маска в день... Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии, — приводит часть обращения Волынец RT.

Также, по мнению общественного деятеля, в некоторых случаях возможно проведение бесплатной выдачи некоторого установленного количества одноразовых медицинских масок и перчаток населению.

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