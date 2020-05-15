Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

В России предложили ввести пособие на маски и перчаткиФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток. Об этом сообщает РИА Новости.

Волынец заявила, что во многих регионах России вводятся масочный и перчаточный режимы, однако далеко не у всех граждан есть средства для обеспечения себя средствами индивидуальной защиты.

По ее мнению, правительство должно принять решение о выплате ежемесячного пособия, размер которого будет рассчитываться на основе цен на данные товары в каждом регионе из расчета одна маска на день.

В особых случаях также можно раздавать необходимые средства защиты россиянам вместо пособия, считает она.

С 12 мая в Москве и Санкт-Петербурге начал действовать перчаточный и масочный режим. Жители городов обязаны носить эти средства индивидуальной защиты в общественных местах. В ряде российских регионов также действует масочный режим.

По последним данным, в России зафиксировано более 252 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более двух тысяч человек скончались в результате пандемии, 53 530 пациентов выздоровели.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Раскрыта схема мошенничества на «Кто хочет стать миллионером?»
Раскрыта схема мошенничества на «Кто хочет стать миллионером?»
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Ъ: правительство утвердило программу финансового оздоровления ОСК
Ъ: правительство утвердило программу финансового оздоровления ОСК
Зеленский своим указом продлил запрет российских соцсетей на Украине
Зеленский своим указом продлил запрет российских соцсетей на Украине
Число умерших от Covid-19 в мире превысило 300 тыс.
Число умерших от Covid-19 в мире превысило 300 тыс.
Число больных COVID-19 в мире выросло на 88 тысяч
Число больных COVID-19 в мире выросло на 88 тысяч
Гребенщиков и Нагиев развлекут россиян в изоляции
Гребенщиков и Нагиев развлекут россиян в изоляции
Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России
Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России
В Китае впервые в этом году выросло промпроизводство
В Китае впервые в этом году выросло промпроизводство
Названы сроки восстановления российской экономики
Названы сроки восстановления российской экономики
Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
Памела Андерсон выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры
Памела Андерсон выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры

Топ на сегодня

Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19

Еще по теме

В Петербурге продлили режим самоизоляции и обязали жителей носить маски
Масочный режим введен в 13 российских регионах
Малышева показала правильный способ носить перчатки в период коронавируса
Губернатор Подмосковья ввел в регионе «масочный режим»