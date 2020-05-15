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В России учрежден новый профессиональный праздник — День географа

В России учрежден новый профессиональный праздник — День географа

В России появился новый профессиональный праздник — День географа, который будет отмечаться 18 августа. Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в пресс-службе Русского географического общества.

«Правительство России официально установило профессиональный праздник — День географа. Он будет отмечаться 18 августа. Приказ об учреждении Дня географа подписал министр экономического развития России Максим Решетников в соответствии с распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина», — сказано в релизе.

Именно 18 августа 1845 года было учреждено Русское географическое общество.

Праздник смогут отмечать как географы, так и люди смежных профессий, способствующих популяризации географии в России и за её пределами. Таких набирается немало. Среди российских географов можно выделить следующие группы:


представители научно-образовательного сообщества (около 65 тыс. человек, а вместе со студентами до 140 тыс. человек);
профильные сотрудники федеральных министерств и ведомств, органов региональной и муниципальной власти (40 тыс. человек);
рабочие и служащие производств, работники коммерческих и некоммерческих структур (около 30 тыс. человек).
# Россия
По материалам: eadaily.com

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