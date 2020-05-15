В Ростовской области заразность коронавируса пошла на спад

Вадим Карасев

В Ростовской области разрабатываются планы по ослаблению режима ограничений. При этом количество зараженных коронавирусом жителей региона каждый день увеличивается на 80-90 человек. Ситуацию прояснил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев во время брифинга 14 мая.

По словам главного санитарного врача, темпы прироста коронавируса в Ростовской области снизились. Одним из главных показателей является количество заражений от одного человека. В начале эпидемии фиксировался рост этого показателя. На сегодняшний день каждый заболевший заражает не более одного человека.





Он добавил, что показатель выявления новых инфицированных, имеющих симптомы, а также бессимптомных, держится на высоком уровне, сообщает Rostov.ru. Напомним, с 15 мая в Ростовской области начнется первый этап снятия ограничений.

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