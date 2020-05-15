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В «Северном потоке-2» назвали решение Германии незаконным

В «Северном потоке-2» назвали решение Германии незаконнымФото: Aксель Шмидт / Nord Stream 2

Оператор строительства «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG назвал решение Федерального сетевого агентства Германии (BNA) по газопроводу незаконным и противоречащим даже конституции ФРГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Регулятор отказался вывести «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, в результате чего мощность пока еще не достроенного газопровода сокращается в два раза.

В BNA напомнили, что изменения в регулировании не касаются лишь тех магистралей, что были завершены до мая 2019 года, а «Северный поток-2» еще не построен. Чиновники отказались принять в качестве аргумента довод, что все деньги в проект были вложены до указанной даты, а значит, в финансовом плане газопровод был завершен.

«Nord Stream 2 AG не согласна с этим решением и утверждает, что на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности», — сказано в заявлении.

Пресс-служба оператора отмечает, что компании, в том числе европейские, вложили в проект миллиарды евро. Изменения в нормативах существенно изменили экономическую рентабельность проекта, а значит, нарушили фундаментальные права инвесторов. Более того, это противоречит даже конституционным гарантиям основного закона Германии. В комментарии Nord Stream 2 AG не указано, какие действия намерен дальше предпринять оператор.

Газовая директива в старой редакции запрещала поставщикам владеть газопроводом на территории Евросоюза и задействовать его объемы полностью. Согласно нормативам, не менее 50 процентов должно быть зарезервировано для альтернативных поставщиков, даже если их физически не существует. Таким образом были ограничены поставки по газопроводу OPAL, который является сухопутным продолжением первого «Северного потока».

В новом виде нормативы касаются газопроводов, которые приходят в Европу по морю, и в первую очередь «Северного потока-2». Так как «Газпром» является монополистом трубопроводных поставок газа из России на экспорт, никакая другая компания не сможет воспользоваться зарезервированными мощностями.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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