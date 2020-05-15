Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Совете Федерации готовят единый регламент онлайн-обучения в режиме повышенной готовности

В Совете Федерации готовят единый регламент онлайн-обучения в режиме повышенной готовности

В Совете Федерации готовят единый регламент онлайн-обучения в режиме повышенной готовности

В случае форс-мажора профильные министерства смогут оперативно ввести полноформатный режим дистанционного обучения в школах и вузах. Такие поправки в законодательство готовят сенаторы. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и инициатор законопроекта о донастройке дистанционного образования Лилия Гумерова.

Сегодня при дистанционной форме обучения нет общих правил организации занятий, из-за чего уровень преподавания в разных регионах резко отличается. Эту проблему, которая стала особенно актуальной в условиях пандемии коронавируса, намерены устранить законодатели.

Как пояснила Гумерова, законопроект, который сенаторы планируют внести в Госдуму в мае — своего рода «правила игры» для применения онлайн-технологий  в обычном формате обучения и при форс-мажорной ситуации. Инициатива парламентариев закрепит за Минпросвещения по школам и колледжам, а за Минобрнауки— по вузам, полномочия вводить в стране полноформатный режим дистанционного обучения в режиме повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или форс-мажорных обстоятельств. 

Такие меры, уточняет глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, можно будет вводить не только по всей стране, но и в отдельных субъектах. Планируется, что после принятия закона профильные ведомства пропишут, сколько должен длиться урок, как учитель будет ставить оценки в «дистанте» и так далее. Опасения о замене традиционного образования дистанционным при помощи этого законопроекта беспочвенны, подчеркнула Лилия Гумерова. «Про всеобщее  и единственно возможное онлайн-образование  в законопроекте речь не идет,  для нашей страны замена очного образования дистанционным невозможна и недопустима», — сказала сенатор.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Раскрыта схема мошенничества на «Кто хочет стать миллионером?»
Раскрыта схема мошенничества на «Кто хочет стать миллионером?»
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
В России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Ъ: правительство утвердило программу финансового оздоровления ОСК
Ъ: правительство утвердило программу финансового оздоровления ОСК
Зеленский своим указом продлил запрет российских соцсетей на Украине
Зеленский своим указом продлил запрет российских соцсетей на Украине
Число умерших от Covid-19 в мире превысило 300 тыс.
Число умерших от Covid-19 в мире превысило 300 тыс.
Число больных COVID-19 в мире выросло на 88 тысяч
Число больных COVID-19 в мире выросло на 88 тысяч
Гребенщиков и Нагиев развлекут россиян в изоляции
Гребенщиков и Нагиев развлекут россиян в изоляции
Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России
Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России
В Китае впервые в этом году выросло промпроизводство
В Китае впервые в этом году выросло промпроизводство
Названы сроки восстановления российской экономики
Названы сроки восстановления российской экономики
Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
Исследование: богатство женщин в России растет быстрее, чем в мире
Памела Андерсон выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры
Памела Андерсон выпустила коллекцию сумок из яблочной кожуры

Топ на сегодня

Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19

Еще по теме

Гумерова: ограничение на использование смартфонов в школах повысит качество обучения
Аршинова предложила установить посменный режим онлайн-занятий для школьников
В Правительстве РФ разрабатывают законопроект о целевом обучении в вузах
Гумерова рассказала, какой будет выплата на первого ребёнка с 2018 года