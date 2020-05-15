В Совете Федерации готовят единый регламент онлайн-обучения в режиме повышенной готовности

Влада Некрасова

В случае форс-мажора профильные министерства смогут оперативно ввести полноформатный режим дистанционного обучения в школах и вузах. Такие поправки в законодательство готовят сенаторы. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре и инициатор законопроекта о донастройке дистанционного образования Лилия Гумерова.

Сегодня при дистанционной форме обучения нет общих правил организации занятий, из-за чего уровень преподавания в разных регионах резко отличается. Эту проблему, которая стала особенно актуальной в условиях пандемии коронавируса, намерены устранить законодатели.

Как пояснила Гумерова, законопроект, который сенаторы планируют внести в Госдуму в мае — своего рода «правила игры» для применения онлайн-технологий в обычном формате обучения и при форс-мажорной ситуации. Инициатива парламентариев закрепит за Минпросвещения по школам и колледжам, а за Минобрнауки— по вузам, полномочия вводить в стране полноформатный режим дистанционного обучения в режиме повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или форс-мажорных обстоятельств.

Такие меры, уточняет глава Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, можно будет вводить не только по всей стране, но и в отдельных субъектах. Планируется, что после принятия закона профильные ведомства пропишут, сколько должен длиться урок, как учитель будет ставить оценки в «дистанте» и так далее. Опасения о замене традиционного образования дистанционным при помощи этого законопроекта беспочвенны, подчеркнула Лилия Гумерова. «Про всеобщее и единственно возможное онлайн-образование в законопроекте речь не идет, для нашей страны замена очного образования дистанционным невозможна и недопустима», — сказала сенатор.

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