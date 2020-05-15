В США анонсировали создание «супер-пупер-ракеты»

Вадим Карасев

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал создание «супер-пупер-ракеты». Об этом он рассказал в Белом доме на церемонии представления нового флага Космических сил США, передает ТАСС.

По его словам, сейчас страна создает «невероятную» военную технику невиданного ранее уровня. Как пояснил Трамп, у США нет выбора, им приходится это делать, учитывая противников государства.

Американский лидер рассказал, что новая ракета будет в 17 раз быстрее, чем все существующие на данный момент аналоги. «Если вы слышали, у России ракеты, которые в пять раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в пять или шесть раз», — сказал Трамп, однако не уточнил, о каком именно ракетном вооружении США идет речь.

В марте американская компания Lockheed Martin показала изображение перспективной «супербыстрой» (или гиперзвуковой) ракетной системы AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Как указало издание Defence Blog, ракета разрабатывается в интересах Военно-воздушных сил США для противодействия оружию последнего поколения Китая и России. Начальная эксплуатационная готовность ракеты — 2022 финансовый год.