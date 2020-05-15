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В Тюменской области предприниматели начали получать микрозаймы

В Тюменской области предприниматели начали получать микрозаймы
В Тюменской области на новую антикризисную программу "Сохрани бизнес" направили 100 миллионов рублей; в ее рамках предприниматели могут взять до 1 миллиона рублей без предоставления залогового обеспечения, сообщил генеральный директор областного Инвестиционного агентства Андрей Шальнев.

В первую очередь, он отметил пакет мер для самозанятых граждан.

"Все самозанятые, работающие в данном режиме, получат налоговый капитал в размере одного МРОТ на человека - 12130 рублей. В Тюменской области, по данным налоговой службы, в таком режиме работает 4600 человек, каждый из них сможет получить эту выплату", - пояснил Шальнев.

Он напомнил, что по поручению президента в России планируется докапитализировать фонды микрофинансирования на 12 миллиардов рублей.

"Такой фонд микрофинансирования есть и в Тюменской области. Сейчас мы ждем конкретных цифр – сколько будет направлено от федерального правительства на докапитализацию нашего фонда. Мы уже предприняли меры по его докапитализации в рамках второго пакета мер поддержки. Мы направили на это 100 миллионов рублей – на новую антикризисную программу "Сохрани бизнес", - рассказал Шальнев.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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