Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам казачества

Алексей Вольцев

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Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества и в Положение о Совете. Текст распоряжения опубликован наkremlin.ru.

"Новыми заместителями председателя Совета, помощника Президента Анатолия Серышева утверждены Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка", – сообщается на сайте.