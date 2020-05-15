Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам казачества

Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам казачества

Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам казачества
Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества и в Положение о Совете. Текст распоряжения опубликован на сайте kremlin.ru.

"Новыми заместителями председателя Совета, помощника Президента Анатолия Серышева утверждены Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка", – сообщается на сайте.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Анастасия Стежко озвучила имя дочери
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Анастасия Стежко озвучила имя
Посольство Китая ответило на иск украинских активистов против Пекина из-за коронавируса
Посольство Китая ответило на иск украинских активистов против Пекина
Богатство россиянок и женщин других стран сравнили
Богатство россиянок и женщин других стран сравнили
Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам казачества
Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам
Ростуризм просит губернаторов взять под контроль поддержку туротрасли
Ростуризм просит губернаторов взять под контроль поддержку туротрасли
NYT призвали опровергнуть статью о занижении данных по коронавирусу в России
NYT призвали опровергнуть статью о занижении данных по коронавирусу в
Захарова ответила на статью Bloomberg про коронавирус в России
Захарова ответила на статью Bloomberg про коронавирус в России
Что смотреть онлайн 15 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 15 мая. Расписание трансляций
Власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок в стране
Власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок
Базу данных российских автовладельцев выставили на продажу в даркнете
Базу данных российских автовладельцев выставили на продажу в даркнете
Что пишут в Телеграме: 14 мая
Что пишут в Телеграме: 14 мая
Вспышку опасного детского заболевания связали с коронавирусом
Вспышку опасного детского заболевания связали с коронавирусом

Топ на сегодня

Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов

Еще по теме

Путин назначил председателя Совета по делам казачества
Путин поменял состав Совета безопасности РФ
Путин изменил состав Совбеза РФ, включив в него Гордеева и выведя Цуканова
Ставрополье посетил с визитом глава Совета по делам казачества при Президенте РФ