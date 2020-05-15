Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам казачества
Сегодня, 01:56 Алексей Вольцев
Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества и в Положение о Совете. Текст распоряжения опубликован на сайте kremlin.ru.
"Новыми заместителями председателя Совета, помощника Президента Анатолия Серышева утверждены Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка", – сообщается на сайте.
По материалам: ria.ru