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Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы купили крупнейшего производителя масок в России
Власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России ООО "Компания инновационных технологий" (КИТ), заявил заммэра столицы и один из бывших топ-менеджеров предприятия Владимир Ефимов в беседе с "Ведомостями".

Покупка состоялась еще в марте, подчеркнул он. Компания производит порядка треть масок в стране.

"В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса "Москва", — сказал Ефимов.


Как сообщил изданию бывший совладелец предприятия Павел Спичаков, с начала года производство этих средств защиты увеличилось более чем в два раза — до миллиона штук в сутки. В течении года также планируется удвоить производство, поскольку, по подсчетам собеседника газеты, в день требуется порядка четырех миллионов масок.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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