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Власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок в стране

Власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок в стране

Москва, чтобы не столкнуться с острым дефицитом медицинских масок в условиях распространения коронавируса, купила их крупнейшего производителя в России — ООО «КИТ». Как рассказал газете «Ведомости» заммэра Москвы Владимир Ефимов, сделка была совершена еще в марте.

«В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса „Москва“», — добавил чиновник.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Ажиотаж на рынке масок быстро нарастал, поэтому «КИТ» покупали на подъеме, рассказал один из бывших совладельцев компании. По его словам, предложение было очень выгодным, «от которого нельзя отказаться».

Исходя из данных президента Ассоциации разработчиков изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация СИЗ) Владимира Котова и эксперта отраслевого портала ГетСиз.ру Евгения Шувалова, стоимость компании можно оценить в среднем примерно в 1,5 млрд руб.

Производство медицинских масок — главный профиль ООО «Компания инновационных технологий» («КИТ»), по сравнению с началом года компания нарастила производство более чем в 2 раза — до 1 млн медицинских масок в сутки, говорит бывший совладелец «КИТ» Павел Спичаков.

Себестоимость медицинской маски до пандемии была около 1 руб., сейчас близка к 7 руб., говорит Спичаков и подтверждает Ефимов. Удорожание произошло во многом из-за роста цен на сырье — в 5−6 раз.

Практически все, что производит «КИТ», забирает Москва, причем маски отгружают в больницы и госучреждения по себестоимости.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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