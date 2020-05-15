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Власти Москвы приобрели крупнейшего производителя масок в России

Власти Москвы приобрели крупнейшего производителя масок в РоссииФото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В марте власти Москвы приобрели крупнейшего производителя медицинских масок в России – ООО «Компания инновационных технологий» («КИТ»). Об этом рассказали газете «Ведомости» заммэра Москвы Владимир Ефимов и один из бывших топ-менеджеров компании.

Отмечается, что компания производит треть медицинских масок в России.

Бывший совладелец «КИТ» Павел Спичаков рассказал, что производство масок нарастили более чем в два раза – до 1 миллиона штук в сутки. В течение года планируется увеличить производство еще в два раза, всего в день требуется около 4 миллионов.

По данным СПАРК, до 27 февраля этого года владельцами «КИТ» были Дмитрий Савин (72 процента) и Павел Спичаков (28 процентов). Потом они продали 100 процентов компании владельцу УК «Абсолют Эссет Менеджмент» Александру Сидорову. 10 марта единственным владельцем «КИТ» стало ООО «Центррегионинвест», которое через ООО «Софийская набережная» контролирует АО «Капиталинвестпроект» (КИП). «Капиталинвестпроект» контролируется московским правительством, сообщил газете источник в мэрии.

Ефимов объяснил сделку эпидемией коронавируса. По его словам, в марте стало понятно, что из-за эпидемии начнется дефицит масок, поэтому и приобрели производство. Сумма сделки не раскрывается.

Президент Ассоциации разработчиков изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ) Владимир Котов и эксперт отраслевого портала ГетСиз.ру Евгений Шувалов оценили стоимость компании примерно в 1,5 миллиарда рублей.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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