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Воссоединиться с семьями. Иностранцы в США все чаще хотят вернуться в РФ

Воссоединиться с семьями. Иностранцы в США все чаще хотят вернуться в РФ
Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов объявил, что многие иностранные граждане хотят выехать в Россию, до этого из Нью-Йорка в нашу страну были вывезены 369 человек, что явилось своеобразным рекордом.

"Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями", – говорится в заявлении дипломата на странице посольства России в Facebook.

Известно, что очередной рейс "Аэрофлота" доставил из Нью-Йорка в РФ еще 369 человек.


сообщало, что американский пилот оставил в небе призыв на русском.
# Россия
По материалам: ria.ru

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