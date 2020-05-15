Воссоединиться с семьями. Иностранцы в США все чаще хотят вернуться в РФ

Влада Некрасова

Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов объявил, что многие иностранные граждане хотят выехать в Россию, до этого из Нью-Йорка в нашу страну были вывезены 369 человек, что явилось своеобразным рекордом.

"Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями", – говорится в заявлении дипломата на странице посольства России в Facebook.

Известно, что очередной рейс "Аэрофлота" доставил из Нью-Йорка в РФ еще 369 человек.

сообщало, что американский пилот оставил в небе призыв на русском.