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ВОЗ похвалила Россию за меры по борьбе с коронавирусом

ВОЗ похвалила Россию за меры по борьбе с коронавирусомФото: Anja Niedringhaus / AP

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) похвалила Россию за меры по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает ТАСС.

«В России очень хорошо организуется масштабное тестирование, тесты предоставляются общественности», — подчеркнул он. При этом Райан добавил, что резкое увеличение числа новых случаев — стресс для всей системы здравоохранения. Он отметил, что у ВОЗ есть отчеты о небольшом числе смертей в России, однако между организацией и Москвой еще идут переговоры по вопросу регистрации смертей.

14 мая американские издания The New York Times и Financial Times написали, что в России число умерших пациентов с коронавирусом может быть на 70 процентов выше официальных данных. При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в стране не наблюдаются факты сознательного занижения смертности. МИД России, в свою очередь, объявил материалы изданий фейком и антироссийской пропагандой, а также указал на нарушение принципов журналистики: их авторы не привели точку зрения российской стороны.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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