Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Вспышку опасного детского заболевания связали с коронавирусом

Вспышку опасного детского заболевания связали с коронавирусом

Вспышку опасного детского заболевания связали с коронавирусомФото: BENOIT TESSIER / Reuters

Во Франции зафиксировали вспышку синдрома Кавасаки, опасного детского заболевания, которая может быть связана с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным французских ученых, в больницы Парижа поступили 17 несовершеннолетних с болезнью Кавасаки. «Текущая вспышка синдрома Кавасаки в Париже может быть связана с SARS-CoV2 и демонстрирует необычно высокий процент детей африканского происхождения с желудочно-кишечными проблемами», — говорится в опубликованном ими докладе.

В американском штате Нью-Йорк почти у ста детей выявили похожий на болезнь Кавасаки воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом. Губернатор Эндрю Куомо сообщил, что трое несовершеннолетних с воспалительным синдромом скончались. Среди них 18-летняя девушка, семилетний и восьмилетний мальчики. Отмечается, что при поступлении в больницу у них не было обнаружено симптомов коронавируса.

Трое несовершеннолетних также поступили в больницу американского штата Коннектикут с симптомами воспалительного синдрома.

По последним данным, в мире зафиксировано более 4,5 миллиона случаев заражения вирусом. Число пациентов, погибших из-за коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру превысило 300 тысяч.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Анастасия Стежко озвучила имя дочери
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Анастасия Стежко озвучила имя
Посольство Китая ответило на иск украинских активистов против Пекина из-за коронавируса
Посольство Китая ответило на иск украинских активистов против Пекина
Богатство россиянок и женщин других стран сравнили
Богатство россиянок и женщин других стран сравнили
Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам казачества
Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам
Ростуризм просит губернаторов взять под контроль поддержку туротрасли
Ростуризм просит губернаторов взять под контроль поддержку туротрасли
NYT призвали опровергнуть статью о занижении данных по коронавирусу в России
NYT призвали опровергнуть статью о занижении данных по коронавирусу в
Захарова ответила на статью Bloomberg про коронавирус в России
Захарова ответила на статью Bloomberg про коронавирус в России
Что смотреть онлайн 15 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 15 мая. Расписание трансляций
Власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок в стране
Власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок
Базу данных российских автовладельцев выставили на продажу в даркнете
Базу данных российских автовладельцев выставили на продажу в даркнете
Что пишут в Телеграме: 14 мая
Что пишут в Телеграме: 14 мая
Вспышку опасного детского заболевания связали с коронавирусом
Вспышку опасного детского заболевания связали с коронавирусом

Топ на сегодня

Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Украина продлила запрет «ВКонтакте» и компании: на очереди Telegram?
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
С перепугу: США вышли в лидеры по сокращению поставок нефти
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов
Попросят сдать тест. В Исландии обозначили сроки открытия для туристов

Еще по теме

Неизвестный устроил резню в японском Кавасаки
Во Франции выявили случаи редкого воспалительного синдрома у детей
Россиянин нарушил самоизоляцию и устроил вспышку коронавируса в больнице
В США рассказали об опасном воздействии коронавируса на детей