Захарова ответила на статью Bloomberg про коронавирус в России

Лидия Мартынова

Дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии коронавируса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя публикацию Bloomberg с заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских».

«И сегодня Генсек НАТО Столтенберг (Йенс Столтенберг — ИА Newstes) четко задал ее направление: „Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса COVID-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок“. Не уверена, кстати, что с „миропорядком“, в котором агентство „Блумберг“ публикует статью, всё в порядке», — написала Захарова в соцсетях.

Как уже сообщало ИА Newstes, ранее в Financial Times и The New York Times появились материалы, в которых утверждается, что официальная статистика в России о количестве летальных исходов от коронавируса не учитывает как минимум 70% смертей.

В МИД заявили, что выдумки западных СМИ о «занижении» в России данных по смертности от коронавируса нужны, чтобы отвлечь внимание аудитории от своих внутренних проблем.

По последним данным, в России выявлено более 252 тыс. случаев коронавируса, скончались 2 305 человек.