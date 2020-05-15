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Закладные детали из металла от компании «Северо-Запад»

Завод по производству изделий из металла «Северо-Запад» реализует закладные детали в широком ассортименте по выгодным ценам от производителя.

Компания «Северо-Запад» осуществляет свою деятельность уже более 15 лет и за такой серьезный срок смогла зарекомендовать себя в качестве надежного и проверенного партнера, который всегда предоставляет исключительно высококачественную продукцию по самой низкой стоимости. Ознакомиться с ассортиментом выпускаемой продукции вы сможете на официальном сайте по ссылке https://www.zavodsz.ru/zakladnye-detali/.

Закладные детали от завода «Северо-Запад»

При сборке различных металлоконструкций ни одно производство не может обойтись без специальных закладных деталей. Завод «Северо-Запад» изготавливает серийные закладные детали в любом количестве, штамповочные изделия, а также принимает заказы на производство закладных деталей по персональных спецификациям клиентов.

Вся продукция, представленная на сайте изготовителя zavodsz.ru, отличается высоким качеством и отвечает действующим нормативно техническим документам, ГОСТам и имеет соответствующие сертификаты. Кроме того, заказывая закладные детали на заводе «Северо-Запад», вы получите наиболее оптимальную стоимость изделий из металла, так как продажа осуществляется напрямую с завода, без участия посредников, дилерских сетей или перекупов.

Дополнительной услугой, которую предоставляет завод «Северо-Запад», является монтаж металлоконструкций любой сложности непосредственно на объекте заказчика. Вам достаточно просто выбрать необходимые закладные детали, оформить доставку и пригласить специалистов для проведения монтажных работ.

Виды закладных деталей

Изделия из металла, монтаж которых осуществляется непосредственно в кирпичной кладке (до заливки бетоном), называются закладными деталями. В зависимости от исполнения, их можно разделить на несколько видов:

  • Армирующие закладные детали.
  • Закладные детали для опалубки.
  • Высокотехнологические закладные детали.
  • Монтажные элементы для закладных деталей.

Больше информации о видах закладных деталей и способе их монтажа вы сможете найти на официальном сайте завода-изготовителя «Северо-Запад» по адресу zavodsz.ru.

# Строительство

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