Законодательная неотложка Приморья

Анастасия Иванова

Депутаты краевого парламента одобрили срочные меры по поддержке экономики региона и его жителей

На внеочередном заседании Законодательного Собрания Приморского края, которое прошло в режиме видео-конференц-связи, депутаты рассмотрели 25 вопросов. Их можно разделить на два основных блока: экономический — по поддержке отраслей экономики края, пострадавших от коронавируса, и социальный — по защите различных групп населения.

Для ИП расширили налоговый период для льготы по транспортному налогу

Перед началом сессии председатель краевого парламента Александр Ролик сообщил, что будет снижена налоговая нагрузка на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на основе патента. По инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко депутаты внесли поправки в закон «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края», которыми снизят на 25 процентов размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода для большого перечня видов деятельности, а по 3 видам деятельности — это услуги по присмотру и уходу за детьми и больными, экскурсионные услуги, услуги общественного питания — размер годового дохода будет снижен на 50 процентов. Это эквивалентно освобождению от уплаты налога за 6 месяцев.

Также депутаты приняли в трёх чтениях законопроект «О внесении изменений в статью 5 Закона Приморского края «О транспортном налоге». Поправки разработаны в целях снижения налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей мере пострадавших в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Законопроект внесён в краевой парламент губернатором Приморского края.

В марте этого года законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в части установления пониженных налоговых ставок и налоговых льгот» на 2020 год с 37,5 до 10 рублей снижена ставка налога для организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере туризма. В частности, осуществляющих работу пассажирского транспорта туристических агентств, в отношении автобусов с мощностью двигателя свыше 200 л.с. Этот транспорт был задействован на международных или экскурсионных перевозках.

В связи с тем, что индивидуальные предприниматели в текущем 2020 году будут уплачивать налог за прошлый год, депутаты внесли изменения в статью 5 Закона Приморского края «О транспортном налоге», распространив для индивидуальных предпринимателей уже принятое снижение налоговых ставок на период 2019 года. Как отметил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, профильный комитет предварительно рассмотрел данный проект закона и поддержал его.

Принятие поправок приведёт к уменьшению платежей индивидуальных предпринимателей по транспортному налогу в 2020 году. Депутаты приняли законопроект единогласно.

В Приморье обновили редакцию краевого закона о жилье для детей-сирот

На внеочередном заседании краевого парламента во втором и третьем чтениях внесены изменения в отдельные законодательные акты Приморского края в области обеспечения жильем детей-сирот.

В первом чтении законопроект был одобрен 6 апреля. Как пояснила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, ко второму чтению были подготовлены поправки, которые излагают проект закона в новой редакции. «Полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления дополняются в части проведения осмотра планируемого к приобретению на средства социальной выплаты (сертификат) индивидуального жилого дома или части дома и составления об этом акта осмотра. Также дополняется перечень документов, необходимых к заявлению о предоставлении сертификата», — сказала Татьяна Косьяненко.

В соответствии с проектом, на средства социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, не может приобретаться жилое помещение, признанное непригодным для проживания и (или) находящееся в многоквартирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

По предложению органов местного самоуправления расширены возможности приобретения жилых помещений с учетом формирования достоверной начальной максимальной цены контракта на приобретение жилых помещений исходя из разной площади приобретаемых квартир, что позволит эффективно и экономно использовать бюджетные средства.





Новый закон позволит снизить размер платежа за вывоз мусора для жителей индивидуальных домов и уравнять его со стоимостью данной услуги в многоэтажках

Законопроект предусматривает ежегодную проверку наличия у детей-сирот права собственности либо права пользования жилым помещением по договору социального найма, что позволит органам местного самоуправления принимать решения об исключении из списка тех детей-сирот, которые утратили нуждаемость в жилых помещениях.

В соответствии с изменениями, органы местного самоуправления должны устанавливать среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого помещения, планируемого к приобретению в очередном году, не позднее 31 декабря текущего года.

Кроме того, законопроектом уточняются полномочия органов местного самоуправления по формированию муниципального специализированного жилищного фонда, принятия решений о предоставлении детям-сиротам жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда и заключения с детьми-сиротами договоров найма специализированных жилых помещений, в том числе после истечения пятилетнего срока.

Жители частного сектора будут платить за вывоз мусора по льготному тарифу

В Приморье принят закон, который позволит снизить платёж за услуги по вывозу твёрдых коммунальных отходов (ТКО) для жителей индивидуальных жилых домов.

Напомним, что с 1 января нынешнего года Приморский край перешёл на новую систему обращения с ТКО. Теперь за весь цикл работ, связанных со сбором, вывозом и утилизацией мусора, отвечает КГУП «Приморский экологический оператор», а плата за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами выставляется отдельной квитанцией. В настоящее время для жителей многоквартирных домов размер ежемесячного платежа, который рассчитывается исходя из норматива накопления ТКО и предельного единого тарифа на услугу регионального оператора, составляет 65,28 рубля с человека. Приморцы, проживающие в частном секторе, платят за вывоз мусора почти в два раза больше — 115,95 рубля с человека.

Проект закона «О льготном тарифе на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами», рассмотренный депутатами на внеочередной сессии краевого парламента сразу в трёх чтениях, позволит снизить размера платежа за вывоз мусора для жителей индивидуальных домов и уравнять его со стоимостью данной услуги в многоэтажках. В документе, разработанном правительством Приморского края, установлены категории граждан, имеющих право на льготу, прописаны основания для ее предоставления и определен порядок компенсации выпадающих доходов регионального оператора в связи с применением льготного тарифа.

Как пояснил председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко, воспользоваться льготой по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО смогут приморцы, являющиеся собственниками или пользователями индивидуальных жилых домов. В соответствии с законопроектом льготный тариф для этой категории граждан вводится на период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Также проект закона закрепляет за региональным оператором право на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на вывоз мусора. Она будет осуществляться путем предоставления предприятию субсидий за счёт средств краевого бюджета. Выплаты будут производиться на основе соглашения, заключенного между КГУП «Приморский экологический оператор» и министерством ЖКХ Приморского края. На цели в краевом бюджете на 2020 год дополнительно предусмотрено 246,5 миллиона рублей.

Закон »О льготном тарифе на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами" вступит в силу со дня его официального опубликования. Действие документа будет распространяться на правоотношения, возникшие в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

В настоящее время в индивидуальных жилых домах проживает более 400 тысяч приморцев. Со вступлением закона в силу и утверждением льготного тарифа жителям частного сектора будет сделан перерасчёт за услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с 1 января нынешнего года.

Наталья Федулова, Наталья Светлая, Елена Степанюк