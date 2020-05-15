Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Заразившаяся коронавирусом ведущая «Орла и решки» рассказала о своем состоянии

Заразившаяся коронавирусом ведущая «Орла и решки» рассказала о своем состоянииМария ИваковаФото: @maria_ivakova

Ведущая программы «Орел и решка. Шопинг» Мария Ивакова рассказала в Instagram о своем состоянии и описала, как лечилась от коронавируса. По словам блогерши, она уже получила отрицательный тест и ждет результаты повторного анализа.

«По итогу могу сказать, что симптомы продлились около девять дней», — описала Ивакова. Она отметила, что обоняние вернулось к ней через неделю, мышцы теперь тянутся свободно, хотя раньше она не могла сделать наклон. Ведущая отметила, что ее молодому человеку удалось не заразиться. «Как такое возможно, я не понимаю», — заметила Ивакова.

Девушка также поделилась списком препаратов, которые она принимала. При этом она отметила, что такое лечение может подойти не каждому, поэтому каждому заболевшему нужно консультироваться с врачом.

В апреле сообщалось, что коронавирусом заразился телеведущий и генеральный директор канала «Спас» Борис Корчевников. Сам он эту информацию не комментировал.

Общее число зараженных в России по состоянию на 15 мая превысило 262 тысячи в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226. За время с начала эпидемии умерли 2418 пациентов.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Спецпосланник США Халилзад обвинил в недавних терактах в Афганистане ИГИЛ
Спецпосланник США Халилзад обвинил в недавних терактах в Афганистане
Трегулова считает, что у музеев будут проблемы с международными проектами
Трегулова считает, что у музеев будут проблемы с международными
Заразившаяся коронавирусом ведущая «Орла и решки» рассказала о своем состоянии
Заразившаяся коронавирусом ведущая «Орла и решки» рассказала о своем
В Омской области предпринимателей освободили от транспортного налога
В Омской области предпринимателей освободили от транспортного налога
Совфед рассмотрит поправки о переносе выборов глав регионов при ЧС
Совфед рассмотрит поправки о переносе выборов глав регионов при ЧС
Бритни Спирс устроила фотосессию в бикини с бойфрендом Сэмом Асгари
Бритни Спирс устроила фотосессию в бикини с бойфрендом Сэмом Асгари
Отобрали из сотни. В США представили прототипы вакцины от COVID-19
Отобрали из сотни. В США представили прототипы вакцины от COVID-19
Войска Асада разбомбили деревни в Идлибе
Войска Асада разбомбили деревни в Идлибе
Актер из «Мстителей» рассказал о пристрастии Шварценеггер к огурцам с мороженым
Актер из «Мстителей» рассказал о пристрастии Шварценеггер к огурцам с
Шпионаж или новая реальность? Как IT-компании зарабатывают на наших персональных данных
Шпионаж или новая реальность? Как IT-компании зарабатывают на наших
«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками

Топ на сегодня

Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам казачества
Владимир Путин изменил состав Совета при президенте по делам
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры, шнуры, батарейки»
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры,

Еще по теме

Маша Ивакова бросает «работу мечты»
Орел и Решка. Шопинг: София (эфир от 13.11.2016)
Борис Корчевников заразился коронавирусом
Орел и Решка. Шопинг: Львов (эфир от 27.11.2016)