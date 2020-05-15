Застрявшие в США иностранцы попросили помощи у России

Вадим Карасев

Анатолий АнтоновФото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обратились в российское посольство в США за содействием в выезде в Россию. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Его слова приводятся на странице дипмиссии в =68.ARBeW16oWwaiRg7IIW1khHp6qmShKCl-s64Dq0VxJGnh0jbFycUApEJQianCZss7kPdGiX3GqZ8mnld_NPcRCCuM1wvMcl51oddt-FGF1MgxwVg6u3kBEPetlfD_QP6SQ6wgd4kZI2XfDYmcs8bmwD0_krl7knbSZplZ-lydX1DjonB6yoajliWrkzzyK2ogHrlOLuBgZu3bGpTwnSkK5BV6EqxlP9yMNr3WcvHklvaP_HCxG7wGiZrcYbtpqrjRH_99C7Lgg55-n2ipvcaqbkOkUvcUvbPxvRxHl9Q4c6K0GRsODUUezoTofHnVPmNABptxHzueoZpJDURxgtG7BR-cqQ&__tn__=-R]Facebook.

«Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», — рассказал посол.

Также он рассказал, что рейс «Аэрофлота» вывез из Нью-Йорка в Россию 369 человек.

«Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас. Со своей стороны, мы постарались сделать для этого все возможное. Заблаговременное информирование о формировании рейса из Нью-Йорка позволило решить целый ряд проблем без спешки, а нашим соотечественникам – вовремя добраться до аэропорта», — отметил Антонов.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,5 миллиона. В США число зараженных коронавирусом перевалило через отметку в 1,4 миллиона, количество жертв вируса в стране достигло почти 85 тысяч. Большинство смертей зарегистрировано в штате Нью-Йорк (27 567). За время эпидемии 243 430 человек излечились.