Зеленский своим указом продлил запрет российских соцсетей на Украине

Лидия Мартынова

Незадолго до полуночи 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении запрета на российские социальные сети в стране.

Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства. Из него следует, что на Украине остаются под запретом такие российские ресурсы как «Одноклассники», «ВКонтакте», Mail.ru, «Яндекс» и многие другие.

Никаких заявлений по данному поводу Зеленский не делал, также как и члены его администрации. Хотя многие украинские СМИ добивались от Банковой комментариев.

Интерес журналистов объясняется тем, что ровно год назад Зеленский, будучи кандидатом на пост президента Украины, в ходе своей избирательной кампании выступал против блокировки российских соцсетей, называя этот запрет бессмысленным.

Напомним, что санкции против российских ресурсов вступили в силу в соответствии с решением СНБО Украины, которое в мае 2017 года ввел в действие своим указом тогдашний президент страны Петр Порошенко. Санкции вводились сроком на три года.

Как сообщало ИА Newstes, 13 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение о продлении запрета российских ресурсов и передал проект указа президента в Офис президента.

Это произошло после того, как Верховная рада на внеочередном заседании 13 мая поддержала обращение с требованием продлить санкции против российских сайтов.