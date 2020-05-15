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Женщина варила макароны и узрела «чудо»

Женщина варила макароны и узрела «чудо»Фото: Matthew Burnside

Пользователь Twitter Мэттью Бернсайд (Matthew Burnside) рассказал о «чуде», которое узрела его жена во время варки макарон. Кусочки вермишели прилипли к ложке и сложились в улыбку, что развеселило и воодушевило пользователей соцсети.

«Она прокричала на весь дом, и я прибежал, подумав, что случилось нечто ужасное», — рассказал юзер. Однако когда он ворвался в кухню, то увидел, что жену восхитила улыбающаяся мордочка, которая сформировалась из макаронин. Мужчина сфотографировал ее и поделился снимком.

В сети оценили «чудо»: «Святой Спагетелло», как назвала его пара, вдохновил пользователей на поиски улыбок в привычных вещах.

Кроме того, многие обратили внимание, что у продуктов может быть и другое «выражение лица».

Ранее пользователи Facebook стали замечать в очертаниях предметов, которые находятся у них дома, человеческие лица и лица инопланетян. В результате в соцсети появилась отдельная группа, участники которой регулярно публикуют подобные снимки.

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По материалам: lenta.ru

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