Женский гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Вадим Карасев

Составляя женский гороскоп на предпоследнюю неделю мая, астрологи постарались не только спрогнозировать будущее, но и дать советы, которые помогут достичь настоящего женского счастья.

Май подходит к концу, и под воздействием ретроградных планет многие ощущают острое желание что-то поменять в своей собственной судьбе. Как это сделать? Каждый должен найти ответ на этот вопрос самостоятельно, но неделя определенно располагает к решительным переменам. В последующие семь дней произойдут важные и даже судьбоносные события, поэтому астрологи советуют развивать свою интуицию: она точно подскажет, как сделать жизнь счастливой. Остается только распознать ее голос и начать понимать, что именно он говорит.

Женщина-Овен

Женщины-Овны стоят на пороге успеха, но для того, чтобы все получилось, важно найти равновесие с самой собой и с окружающим миром. Основная задача на этой неделе — снизить внутреннюю напряженность. Придется контролировать свои эмоции, чувства и мысли, не впадая в крайности и не придавая происходящему избыточного значения. Некоторые события могут помешать осуществить задуманное, но все трудности, с которыми придется столкнуться на этой неделе, окажутся временными и несущественными. Не нужно преодолевать препятствия — нужно перестать придавать им большое значение.

Женщина-Телец

Влияние ретроградных планет — мощный источник негатива. На этой неделе негативная энергия расцветет полным букетом, наградив представительниц Тельца чувством вины, беспокойством и подавленностью. Все это приведет к активизации завистников и недоброжелателей, которые почувствуют незащищенность. Энергетические вампиры в этой охоте выследят слабости и воспользуются ими. Поэтому не стоит рассказывать всем о своих проблемах: это отличный способ привлечь желающих поживиться своей энергией.

Женщина-Близнецы

Астрологи советуют женщинам-Близнецам воздержаться от инициативы — на этой неделе она может оказаться наказуемой. Не стоит форсировать события, лучше выдержать паузу. Решения, принятые с 18 по 24 мая, могут кардинальным образом изменить будущее, но только при условии, что они будут действительно разумны и хорошо продуманы. Импульсивность и поспешность — главные враги благополучия Близнецов: они помешают заметить важные детали или очевидные промахи. Куда полезнее будет посвятить неделю маленьким радостям, побаловать себя приятными впечатлениями, романтикой и яркими эмоциями.

Женщина-Рак

Активность ретроградных планет, в частности Венеры, столкнет представительниц Рака с неуверенностью в форме навязчивых мыслей, сомнений и страхов. В столь подавленном состоянии любые прогнозы на жизнь будут, как правило, пессимистичны. Оставшаяся энергия направится на прокрутку негативных мыслей и, как следствие, на привлечение негативных событий. Вселенная предупреждает, что беспокойство — это мощный генератор худших ожиданий, которые всегда сбываются. Именно поэтому в привычную рутину стоит добавить больше отдыха, общения или творческой деятельности. Это поможет почувствовать себя намного счастливее и свободнее.

Женщина-Лев

Женская энергия Львиц на этой неделе будет расходоваться сразу на несколько избыточных потенциалов. К ним относятся внешние противоречия, томительные ожидания, негативные установки. Свободной энергии с трудом хватит, чтобы покрыть этот черный список, не говоря уже о полезных делах и задуманных планах. Есть риск измотать себя и потратить жизненные силы на поддержание внутреннего негатива. Астрологи советуют поберечь свои нервы и не отвлекаться на то, что приносит беспокойство, — пустое времяпровождение отдалит от поставленной цели. Для профилактики можно каждый вечер проводить медитацию, чтобы с ее помощью снимать стресс.

Женщина-Дева

На этой неделе женщинам-Девам удастся вырваться из тисков негатива, побаловать себя дополнительными радостями жизни и приятными эмоциями. Это будет прекрасный период для отдыха, развлечений и укрепления отношений. Главное не заострять внимания на негативных мыслях, избегать язвительности, а также остерегаться материальных и романтических авантюр: в эти семь дней будет очень легко перейти черту. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют довериться своим чувствам, но вместе с тем не планировать слишком многого. Во всем стоит придерживаться системы и основывать решения на подсказках здравого смысла. Рациональный подход к ситуации убережет от лишних проблем и ненужных дел.

Женщина-Весы

На стороне женщин-Весов будет ретроградная Венера, а это значит, что наступающая неделя — довольно благоприятный период для того, чтобы искупить ошибки прошлого. Есть риски оказаться во власти сильных чувств, заставляющих отказаться от прежней суровости. Не исключено, что завышенные требования к себе приведут к временному застою. Поэтому важно поставить границы своим желаниям и быть честной с самой собой. Успех на этой неделе одновременно будет коварным и вдохновляющим. Вселенная приготовила для Весов щедрый подарок, но забыла предупредить о цене, которую за него придется заплатить.

Женщина-Скорпион

Астрологи предостерегают женщин-Скорпионов от импульсивных решений в начале недели. Пока не время настаивать на немедленном исполнении своих прихотей. В этот период единство с собой будет гораздо важнее, чем реализация задуманных планов. Звезды советуют ближе к выходным включиться в работу и бросить силы на удовлетворение потребностей. В это время усилятся чувствительность и интуитивность, что поможет разобраться в волнительных вопросы. Совсем не обязательно решать их, сейчас достаточно просто изменить свое отношение к проблеме, поменять взгляд на ситуацию — и тогда решение придет само собой.

Женщина-Стрелец

Влияние ретроградного Сатурна заставит задуматься о расширении горизонтов и социальных связей. Звезды советуют поискать новых друзей или хобби, чтобы почувствовать прилив сил и веру в лучшее. Неделя окажется судьбоносной и поворотной для многих представительниц Знака Стрельца, поэтому самое главное сейчас — выбрать правильное направление. Всю неделю поступками будут управлять тайные желания и мечты, порой достигающие огромной силы и страстности. Важно постараться не совершать ошибок под влиянием эмоций и инстинктов. Реализация обязательных или заранее спланированных планов поможет быть собраннее и ответственнее.

Женщина-Козерог

На этой неделе астрологи советуют женщинам-Козерогам перестать стесняться своих желаний. Если хочется преуспеть в жизни, важно научиться замечать подсказки Вселенной и не прятаться за маской безразличия. Звезды предлагают открыто выражать свои чувства, делиться планами, не отказываться от новых знакомств и предложений. Удачный шанс можно прождать слишком долго: многое на этой неделе будет зависеть от Козерогов и от усилий, которые они приложат для собственного процветания. Поэтому стоит прислушаться к своим личным приметам — они подскажут, как лучше поступить в сложной ситуации.

Женщина-Водолей

На пути к мечте на этой неделе женщинам-Водолеям не сможет помешать никто и ничто, кроме них самих. Если быть точнее, помешать им могут неуверенность и чрезмерная осторожность. Любое дело, начатое в состоянии неуверенности, принесет плохие результаты. Астрологи предупреждают: чем сильнее будет внутреннее напряжение, тем хуже будет исход. Отсутствие уверенности наряду с преувеличением проблем приведут к состоянию оцепенения. Водолеям следует заняться проработкой ментальных программ и не менять свое направление. Не стоит соглашаться на что-то посредственное и отступать от намеченного — это не избавит от проблем, а привлечет новые и затормозит развитие.

Женщина-Рыбы

Женщины-Рыбы, которые решат изменить судьбу на этой неделе, должны целенаправленно повторять в мыслях эти установки, и тогда желаемое обязательно воплотится в скором будущем, каким бы сегодня оно ни казалось. Позитивные установки в этот период способны перепрограммировать сознание, выявить скрытый потенциал и освободить подавленную энергетику. Все, что требуется Рыбам на этой неделе для счастливой жизни, — позитивное мышление, которое поможет взглянуть на любую проблему с солнечной стороны. Сейчас самое время для новых свершений и положительных перемен.