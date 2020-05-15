Жителям НАО сохранят льготы и экономические гарантии

Анастасия Иванова

Меморандум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа закрепляет сохранение льгот и экономических гарантий жителям автономного округа, говорится в сообщении пресс-службы врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

"Основными целями создания нового субъекта Меморандумом определяются ускорение социально-экономического развития Архангельской области и Ненецкого автономного округа, а также повышение уровня жизни населения обоих регионов. При этом документом закрепляется сохранение всех льгот и экономических гарантий жителям Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении пресс-службы Цыбульского.