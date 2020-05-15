Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Анастасия Стежко озвучила имя дочери

Лидия Мартынова

7 мая актриса подарила дипломату Дмитрию Старостину долгожданного первенца. Супруги стали родителями девочки, имя которой решили рассекретить только недавно. Анастасия отметила, что оно имеет для нее особенное значение.

30-летняя Анастасия Стежко опубликовала трогательный кадр с новорожденной малышкой. Снимок она сопроводила рассказом о том, как назвала первенца и почему сделала именно такой выбор. Оказалось, артистка определилась с именем для дочери еще в юности.

«Стефания! Стефани, Стеша, Стешенька... Так зовут эту принцессу. Ни минуты раздумий не было, если честно. А еще с этим именем у меня есть интересная история. Мои близкие и друзья зовут меня Стешей! Причем еще чуть ли не со школы. Потом это имя ко мне приросло и во ВГИКе, и до сих пор друзья зовут меня именно так. Поэтому назвать так доченьку было особенно символично. Прошу любить и жаловать!» — написала звезда в личном блоге.





Поклонники поздравили счастливую маму с рождением дочери, адресовав ей теплые слова. «Ну какие же вы красивые. Настя, я так рада за тебя! Пускай все будет хорошо»; «Идеальное имя! Вырастет, станет артисткой, возьмет сценический псевдоним — Стеша Стежко», — советуют пользователи.

Впрочем, не обошлось и без критики. Некоторые посчитали, что имя несет в себе только негативное значение. «Стефания злопамятна, упряма, на любые попытки давления реагирует резко отрицательно», — негодовали злопыхатели.

Звездная мама поспешила ответить в комментариях: «Ну тяжелый характер — вещь относительная. Может, это просто вопрос возраста? И самого человека, а не имени?»

Напомним, что Анастасия вышла замуж за Дмитрия в сентябре прошлого года. Супруг артистки далек от мира шоу-бизнеса, зато встреча с ним была очень похожа на сцену из фильма.

«Дима приехал на выходные в родной город — Вологду. Как-то вечером его мама смотрела сериал «Обменяйтесь кольцами», в котором я играла одну из главных ролей. Знаки судьбы! Дима увидел меня на экране, и я ему очень понравилась. Настолько, что он нашел мой номер телефона, позвонил, и мы познакомились», — делилась актриса.

Фото: Instagram