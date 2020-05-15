Звезду фильма «А зори здесь тихие» обокрали перед смертью

Вадим Карасев

Алла МещеряковаКадр: фильм «Чужой звонок»

Российскую актрису театра и кино Аллу Мещерякову обокрали перед смертью. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что через несколько часов после того, как в квартиру звезды фильма «А зори здесь тихие» приехали медики, констатировавшие ее смерть, в полицию с заявлением обратилась дочь заслуженной артистки Наталья. Женщина утверждала, что ее родителей обокрала сиделка. По ее словам, из московской квартиры похитили 30 тысяч рублей и драгоценности.

Дочь актрисы и режиссера-документалиста Владимира Коновалова считает, что преступление произошло в период между 9 и 11 мая. Правоохранительные органы начали проверку.

Согласно данным телеканала, сиделку, которая работала в доме Мещеряковой, обвиняют в краже не в первый раз. Ее предыдущие клиенты оставили в интернете отрицательный отзыв, добавив, что она не вызвала скорую помощь, когда пожилому человеку стало плохо.

Мещерякова умерла 11 мая в возрасте 77 лет. Причина смерти артистки не уточнялась. Она прославилась благодаря ролям в таких фильмах, как «Хозяин тайги», «Пропажа свидетеля», «А зори здесь тихие», «Ищу человека», «Уникум» и «Успех».