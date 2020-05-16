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Арестован скрывавшийся четверть века спонсор геноцида в Руанде

Арестован скрывавшийся четверть века спонсор геноцида в РуандеФото: МОМУТ

Во Франции задержали бизнесмена Фелисьена Кабугу, которого обвиняют в причастности к геноциду народа тутси в Руанде. Об этом сообщается на сайте Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ, структура ООН).

84-летний Кабуга 26 лет скрывался от правосудия и жил в городке Аньер-сюр-Сен под чужим именем. В полиции сообщили, что мужчину задержали в Париже.

Международный трибунал ООН по Руанде в 1997 году обвинил Кабугу по семи пунктам: в геноциде, соучастии в геноциде, прямом и публичном подстрекательстве к совершению геноцида, попытке совершить геноцид, а также заговоре с целью совершения геноцида, преследовании и истреблении населения.

Главный прокурор Серж Браммерц заявил, что арест Кабуги, которого считают одним из главных спонсоров геноцида, является «напоминанием о том, что виновные могут быть привлечены к ответственности даже через 26 лет после совершения преступлений».

Фелисьен Кабуга — тесть бывшего министра планирования Руанды Огюстена Нгирабатваре, который был приговорен к 35 годам тюрьмы. В 2011 году Кабуга попал в список десяти самых опасных в мире преступников, которых разыскивает ФБР. За информацию о нем объявили награду в пять миллионов долларов.

В 1994 году в Руанде был сбит самолет с президентом страны Жювеналем Хабиариманой, представителем народности хуту. После этого хуту обвинили в произошедшем тутси и начали их массовое истребление. По данным ООН, за время острой фазы конфликта (около трех месяцев) были убиты более 800 тысяч человек. Факт геноцида по отношению к тутси признан международным сообществом.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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