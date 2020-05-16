Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Асексуальная девушка поделилась любовным опытом

Асексуальная девушка поделилась любовным опытомКадр: Tinder / YouTube

25-летняя жительница Нью-Йорка по имени Ариана рассказала о том, как обнаружила, что она асексуальна. Она также поделилась с изданием Swipe Life своим любовным опытом.

Ариана сообщила, что еще в старшей школе поняла, что отличается от одноклассниц: она ни с кем не встречалась и ни в кого не была влюблена. Тогда девушка объясняла это для себя тем, что «еще не встретила своего человека». Когда ей было 17 лет, она нашла на Tumblr сообщество асексуалов. Девушка изучила материалы блога и решила, что она тоже асексуальна.

По словам Арианы, она никогда не была в отношениях, но несколько раз влюблялась в других людей. «Часть меня — это безнадежный романтик. Мне нравится идея катания на коньках в Центральном парке на день святого Валентина, мне хотелось бы когда-нибудь получить помолвочное кольцо», — призналась асексуальная девушка.

Она отметила, что ходит на свидания, причем иногда с ней происходят неприятные ситуации. К примеру, она вспомнила о возмутившем ее молодом человеке, который, узнав о ее асексуальности, предположил, что сможет изменить ее. Ариана добавила, что ее часто спрашивают, мастурбирует ли она, но ей этот вопрос кажется нетактичным.

Девушка призналась, что готова встречаться как с асексуальными, так и не с асексуальными людьми, потому что для нее важнее то, какой человек перед ней. «Я не знаю, буду ли я когда-либо заниматься сексом, потому что сексуальность может меняться. Я не хотела этого 25 лет, но в следующие 25 лет все может быть по-другому», — резюмировала Ариана.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Джулианна Хаф рассказала о замораживании своих яйцеклеток: "Мы с мужем никогда не пытались стать родителями"
Джулианна Хаф рассказала о замораживании своих яйцеклеток: "Мы с
Москва планирует выдать гранты собственникам коммерческой недвижимости
Москва планирует выдать гранты собственникам коммерческой недвижимости
Главный контролер разведки США «погорел» на инсайде о коронавирусе
Главный контролер разведки США «погорел» на инсайде о коронавирусе
У Ирины Пеговой отказала правая нога на съемках шоу «Танцы со звездами»
У Ирины Пеговой отказала правая нога на съемках шоу «Танцы со
«Газпром» заставил сотрудников отказаться от части зарплат
«Газпром» заставил сотрудников отказаться от части зарплат
Асексуальная девушка поделилась любовным опытом
Асексуальная девушка поделилась любовным опытом
Рентгенолог назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса
Рентгенолог назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса
Какие украшения приносят одни лишь несчастья
Какие украшения приносят одни лишь несчастья
При нападении у города Тира ранены двое израильских полицейских
При нападении у города Тира ранены двое израильских полицейских
Модная битва: Мирослава Дума против Кьяры Ферраньи
Модная битва: Мирослава Дума против Кьяры Ферраньи
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом
Скажи «Да» своим мечтам: практика достижения целей, доступная каждому
Скажи «Да» своим мечтам: практика достижения целей, доступная каждому

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры, шнуры, батарейки»
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры,
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля

Еще по теме

Полная девушка повстречалась худыми и поделилась выводами
Мать двоих детей раскрыла секрет успеха на сайтах знакомств
Девушка отказалась помочь потерявшим работу родным и нашла поддержку в сети
Ариана Гранде фанатам: Я не кусок мяса