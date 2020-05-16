Асексуальная девушка поделилась любовным опытом

Вадим Карасев

Кадр: Tinder / YouTube

25-летняя жительница Нью-Йорка по имени Ариана рассказала о том, как обнаружила, что она асексуальна. Она также поделилась с изданием Swipe Life своим любовным опытом.

Ариана сообщила, что еще в старшей школе поняла, что отличается от одноклассниц: она ни с кем не встречалась и ни в кого не была влюблена. Тогда девушка объясняла это для себя тем, что «еще не встретила своего человека». Когда ей было 17 лет, она нашла на Tumblr сообщество асексуалов. Девушка изучила материалы блога и решила, что она тоже асексуальна.

По словам Арианы, она никогда не была в отношениях, но несколько раз влюблялась в других людей. «Часть меня — это безнадежный романтик. Мне нравится идея катания на коньках в Центральном парке на день святого Валентина, мне хотелось бы когда-нибудь получить помолвочное кольцо», — призналась асексуальная девушка.

Она отметила, что ходит на свидания, причем иногда с ней происходят неприятные ситуации. К примеру, она вспомнила о возмутившем ее молодом человеке, который, узнав о ее асексуальности, предположил, что сможет изменить ее. Ариана добавила, что ее часто спрашивают, мастурбирует ли она, но ей этот вопрос кажется нетактичным.

Девушка призналась, что готова встречаться как с асексуальными, так и не с асексуальными людьми, потому что для нее важнее то, какой человек перед ней. «Я не знаю, буду ли я когда-либо заниматься сексом, потому что сексуальность может меняться. Я не хотела этого 25 лет, но в следующие 25 лет все может быть по-другому», — резюмировала Ариана.