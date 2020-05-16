Автор "Черепашек Ниндзя" напишет сценарий для российского мультика

Алексей Вольцев

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Создатель мультсериала "Дракоша Тоша" объявил о сделке с калифорнийским сценаристом Майклом Маурером, сообщается на сайте компании "Той Рой Медиа".

По условиям контракта, Майкл пишет сценарий третьего сезона "Дракоши Тоши" по рассказам Олега Роя. Его начнут показывать осенью.

Маурер принимал участие в создании мультсериалов "Черепашки Ниндзя", "Черный Плащ" и "Мишки Гамми".

"Я счастлив поработать с российским проектом. Это очень интересно и ответственно. "Дракоша Тоша" покорил меня своей добротой. Я уверен, что наше сотрудничество позволит мультсериалу покорить зарубежные рынки", – отметил Майкл Маурер.

"Дракоша Тоша" – российский анимационный мультсериал для детей от 3 до 5 лет. Каждая серия представляет собой законченную историю с воспитательным посылом.