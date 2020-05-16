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Блондинка с автозагаром и стразы: как выглядела Ольга Бузова 16 лет назад – видео

Блондинка с автозагаром и стразы: как выглядела Ольга Бузова 16 лет назад – видео
Ольга Бузова призналась, что довольна тем, как сложилась ее жизнь. Звезда начинала карьеру в качестве рядовой участницы «ДОМа-2», но довольно быстро стала самой успешной девушкой страны.

В далеком 2004 году на телепроект «ДОМ-2» пришла позитивная блондинка Ольга Бузова. 18-летняя участница сразу заявила, что мечтает стать звездой, но тогда никто не воспринял ее слова всерьез. Оно и понятно: предсказать масштаб популярности юной уроженки Санкт-Петербурга, не блещущей особыми талантами, было трудно. 

Но за годы «в телевизоре» обаятельная Бузова постепенно превратилась в суперзвезду: сейчас она записывает песни, пишет книги и продолжает вести  шоу, которое когда-то и сделало ее известной. 

Сегодня исполнилось ровно 16 лет с того дня, как Ольга впервые появилась на экранах. В честь этого события звезда опубликовала видео — самые яркие моменты «ДОМа-2» со своим участием.

«Спасибо всем моим людям за то, что вы рядом со мной все эти годы, поддерживаете меня. Вы — моя команда, вы — моя семья, вы — мои друзья! Спасибо, что вместе со мной прошли этот путь — от участницы реалити до ведущей и самой популярной девушки страны. Вместе — мы сила, вместе мы можем все! Я вас люблю и очень скучаю по встречам с вами», — поделилась эмоциями Бузова.

В ролик попало и одно из первых выступлений Ольги на сцене. Телеведущая никогда не скрывала, что с детства мечтала петь. Бузова восхищалась Бритни Спирс и очень хотела быть на нее похожей. Звезда и раньше делала попытки покорить музыкальный олимп, но сделать это ей удалось только после развода с Дмитрием Тарасовым.


Многие поклонники отметили, что Ольга сильно изменилась за прошедшие 16 лет. Из наивной и романтичной девушки она превратилась в сильную и независимую женщину. При этом Бузова сохранила веру в дружбу и в любовь.

Сейчас телеведущая успешна не только в карьере, но и в личной жизни. После долгих поисков счастья она все-таки познакомилась с идеальным мужчиной — им оказался блогер Давид Манукян. Теперь влюбленные не только живут вместе, их объединяет общее творчество.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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