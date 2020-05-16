Больницы не информируют о всех случаях COVID-19 среди медиков — Ляшко

Лидия Мартынова

Руководство украинских лечебных учреждений часто пренебрегает требованием сообщать обо всех случаях COVID-19 среди медицинских работников в Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

«К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас (15 мая. — Авт.) сообщено только о заболеваниях каждого 2 медика! Расследование, на сегодня завершено лишь в 10 случаях. В 7 из которых установлена связь между профессиональной деятельностью и болезнью. Закрывать глаза на такую ситуацию нельзя», — сообщил он.

Ляшко будет инициировать очередное рассмотрение этого вопроса на заседании национальной комиссии ТЭБтЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций).

По словам замминистра, каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание. О случаях заболевания медиков нужно сообщать в Государственную службу по вопросам труда, и она проводит расследование каждого такого случая.

Сейчас все руководители лабораторных центров получили поручение срочно направить эпидемиологов в состав комиссий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что людей без симптомов и тех, кто не входит в группу риска не тестируют на коронавирусную болезнь в массовом порядке, так как это может вызвать обманчивое ощущение безопасности.