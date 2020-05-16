Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Больницы не информируют о всех случаях COVID-19 среди медиков — Ляшко

Больницы не информируют о всех случаях COVID-19 среди медиков — Ляшко

Больницы не информируют о всех случаях COVID-19 среди медиков — Ляшко

Руководство украинских лечебных учреждений часто пренебрегает требованием сообщать обо всех случаях COVID-19 среди медицинских работников в Государственную службу по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

«К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас (15 мая. — Авт.) сообщено только о заболеваниях каждого 2 медика! Расследование, на сегодня завершено лишь в 10 случаях. В 7 из которых установлена связь между профессиональной деятельностью и болезнью. Закрывать глаза на такую ситуацию нельзя», — сообщил он.

Ляшко будет инициировать очередное рассмотрение этого вопроса на заседании национальной комиссии ТЭБтЧС (техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций).

По словам замминистра, каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание. О случаях заболевания медиков нужно сообщать в Государственную службу по вопросам труда, и она проводит расследование каждого такого случая.

Сейчас все руководители лабораторных центров получили поручение срочно направить эпидемиологов в состав комиссий.

Как писали «ФАКТЫ», ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что людей без симптомов и тех, кто не входит в группу риска не тестируют на коронавирусную болезнь в массовом порядке, так как это может вызвать обманчивое ощущение безопасности.

51 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297
Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297
СМИ: протоиерея Смирнова подключили к ИВЛ
СМИ: протоиерея Смирнова подключили к ИВЛ
В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций
В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций
Россия ломает оборону НАТО в северной Атлантике — Госдеп США
Россия ломает оборону НАТО в северной Атлантике — Госдеп США
Российским курильщикам предрекли отказ от пагубной привычки после пандемии
Российским курильщикам предрекли отказ от пагубной привычки после
Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Истощают контакты. Сенаторы вынудили NASA прервать диалог с "Роскосмосом"
Истощают контакты. Сенаторы вынудили NASA прервать диалог с
Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее
Десятки бомб времен Корейской войны нашли при строительстве больницы в КНДР
Десятки бомб времен Корейской войны нашли при строительстве больницы
Джулианна Хаф рассказала о замораживании своих яйцеклеток: "Мы с мужем никогда не пытались стать родителями"
Джулианна Хаф рассказала о замораживании своих яйцеклеток: "Мы с
Москва планирует выдать гранты собственникам коммерческой недвижимости
Москва планирует выдать гранты собственникам коммерческой недвижимости
Главный контролер разведки США «погорел» на инсайде о коронавирусе
Главный контролер разведки США «погорел» на инсайде о коронавирусе

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры, шнуры, батарейки»
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры,
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля

Еще по теме

Большинство заболевших COVID-19 украинцев лечатся дома
Карантином доволен: Ляшко рассказал, как справляется с COVID-19 система здравоохранения
80 тысяч тестов в неделю: в Минздраве заявили о начале массового тестирования населения на COVID-19
Задержка в два дня: Ляшко объяснил, почему в Украине мало выздоровевших от COVID-19