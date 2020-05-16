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BTS объявили, что выступят с онлайн-концертом Bang bang con: the live

BTS объявили, что выступят с онлайн-концертом Bang bang con: the live
Участники K-pop группы BTS объявили, что в следующем месяце дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live. Ожидается, что все семь участников соберутся в одном помещении, сообщает издание Rolling Stone.

По информации издания, трансляция, которая состоится 14 июня, будет платной. Для того чтобы посмотреть 90-минутное виртуальное шоу придется купить билет. Музыканты подчеркнули, что в ближайшее время более подробная информация появится в приложении Weverse.

Из-за пандемии коронавируса коллективу из Южной Кореи пришлось отложить масштабный тур "Map of the soul" 2020. Планировалось, что группа выступит в Японии, нескольких европейских странах и Северной Америке.


В апреле BTS устраивали онлайн-фестиваль Bang Bang Con, в течение двух дней пользователи бесплатно могли посмотреть архивные записи с разных концертов группы.


Прямой эфир собрал в общей сложности более 50 миллионов просмотров. Одновременно трансляцию смотрели более двух миллионов зрителей.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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