Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 3138

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 3138

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 3138
Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 3138, за сутки выявлено еще 158 случаев заражения коронавирусом, 58 вылечились, число жертв составляет 36 человек.

"На сегодняшний день в нашей стране выявлено 3138 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1944 человека вылечились, 36 человек умерли, 1158 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 41 из них оценивается как тяжелое, 52 - средней тяжести, состояние остальных стабильное",- говорится в релизе штаба.

Уточняется, что за прошедший период было проведено 226 005 тестов на выявление новых случаев заражения.


ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Восточная Европа оказалась отброшена во времена коммунизма
Восточная Европа оказалась отброшена во времена коммунизма
США готовы возобновить финансирование ВОЗ, но на новых условиях
США готовы возобновить финансирование ВОЗ, но на новых условиях
В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование
В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить
Мария Кожевникова возмутилась вольготным поведением мигрантов в России
Мария Кожевникова возмутилась вольготным поведением мигрантов в России
Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России
Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России
Пасынок Армена Джигарханяна расстался с Ольгой Мартыновой
Пасынок Армена Джигарханяна расстался с Ольгой Мартыновой
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 3138
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 3138
Премьер Армении считает отношения с Россией блестящими
Премьер Армении считает отношения с Россией блестящими
Вечно молодая и трудолюбивая: чем 70-летняя Вера Вонг покоряет мир моды, звездных невест и пользователей сети
Вечно молодая и трудолюбивая: чем 70-летняя Вера Вонг покоряет мир
Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС
Премьер Армении рассказал о проблеме формирования рынка газа в ЕАЭС
Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США — мнение
Польша должна знать, какие риски несет для нее ядерное оружие США —
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе
В США назвали «слабость Путина» в вопросе войны в Донбассе

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с моделями, но мне побоку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с
Мишустин проводит совещание по социально-экономической ситуации
Мишустин проводит совещание по социально-экономической ситуации

Еще по теме

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 1932
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом достигло 1197 человек
Число случаев COVID-19 в Германии за сутки выросло на 357
В Германии число случаев заражения коронавирусом превысило 170 тысяч