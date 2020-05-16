Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 3138

Анастасия Иванова

Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 3138, за сутки выявлено еще 158 случаев заражения коронавирусом, 58 вылечились, число жертв составляет 36 человек.

"На сегодняшний день в нашей стране выявлено 3138 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1944 человека вылечились, 36 человек умерли, 1158 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 41 из них оценивается как тяжелое, 52 - средней тяжести, состояние остальных стабильное",- говорится в релизе штаба.

Уточняется, что за прошедший период было проведено 226 005 тестов на выявление новых случаев заражения.

ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.