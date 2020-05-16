Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297

Анастасия Иванова

В Финляндии зарегистрировано 58 новых случаев коронавируса за сутки, четыре человека умерли, всего скончавшихся 297, сообщает в субботу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 286 (+ 58)", - говорится в сообщении.

В пятницу сообщалось о 6228 случаях заболевания.

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