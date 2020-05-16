Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297

Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297
В Финляндии зарегистрировано 58 новых случаев коронавируса за сутки, четыре человека умерли, всего скончавшихся 297, сообщает в субботу Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

"Общее количество зарегистрированных случаев: 6 286 (+ 58)", - говорится в сообщении.

В пятницу сообщалось о 6228 случаях заболевания.


COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297
Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297
СМИ: протоиерея Смирнова подключили к ИВЛ
СМИ: протоиерея Смирнова подключили к ИВЛ
В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций
В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций
Россия ломает оборону НАТО в северной Атлантике — Госдеп США
Россия ломает оборону НАТО в северной Атлантике — Госдеп США
Российским курильщикам предрекли отказ от пагубной привычки после пандемии
Российским курильщикам предрекли отказ от пагубной привычки после
Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Истощают контакты. Сенаторы вынудили NASA прервать диалог с "Роскосмосом"
Истощают контакты. Сенаторы вынудили NASA прервать диалог с
Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее
Десятки бомб времен Корейской войны нашли при строительстве больницы в КНДР
Десятки бомб времен Корейской войны нашли при строительстве больницы
Джулианна Хаф рассказала о замораживании своих яйцеклеток: "Мы с мужем никогда не пытались стать родителями"
Джулианна Хаф рассказала о замораживании своих яйцеклеток: "Мы с
Москва планирует выдать гранты собственникам коммерческой недвижимости
Москва планирует выдать гранты собственникам коммерческой недвижимости
Главный контролер разведки США «погорел» на инсайде о коронавирусе
Главный контролер разведки США «погорел» на инсайде о коронавирусе

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры, шнуры, батарейки»
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры,
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля

Еще по теме

В Финляндии число случаев коронавируса увеличилось до 210 человек
В мире число случаев коронавируса выросло на 83 тысячи
Северная и Южная Америка обогнали Европу по случаям коронавируса
Число случаев заражения коронавирусом в Нидерландах превысило 18 тысяч