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Что смотреть онлайн 16 и 17 мая. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 16 и 17 мая. Расписание трансляций
Первые выходные после майских праздников кажутся короткими, зато будут насыщенными: особенно эта суббота, на которую приходится Ночь музеев. В воскресенье продолжится VK Fest, а Гоголь-центр покажет спектакль Кирилла Серебренникова “Обыкновенная история”. Гид по лучшим российским и мировым культурным событиям в Сети — в подборке РИА Новости.

Афиша на 16 мая

Главное событие этого дня — ежегодная всероссийская акция “Ночь музеев”. В программе — обширный список прямых трансляций экскурсий, онлайн-выставок, лекций и мастер-классов. Свою программу подготовил каждый музей, причем некоторые начинают с утра пораньше.

Утро

С 2:30 (16 мая) до 1:30 (17 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна “Лючия ди Ламмермур” — историческая запись 1982 года. Джоан Сазерленд исполняла на сцене Мет эту партию более двадцати лет, роль принесла ей всемирную славу.

В 11:00 Большой театр кукол в Санкт-Петербурге начинает отмечать онлайн свой 89-й день рождения. Марафон стартует со спектакля для самых маленьких "Золотая яблонька, винный колодец" вильнюсского театра "Леле". А завершит программу вечерний концерт Матиа Сольце, который начинается в 20.00.


представляет сказку “Солнечный лучик”.

В 12:00 в Яндекс Эфире планируют трансляцию спектакля “Маугли”. Дважды номинированная на "Золотую маску" постановка режиссера Терезы Дуровой.

В 12:00 в Политехе стартует акция "Ночь (не) в музее". В прямом эфире в социальных сетях можно совершить виртуальное путешествие по российским и европейским культурным институциям. Специальными гостями станут Музей науки в Лондоне, Автомобильный музей Турина и Рижский Мотор-музей.

День

В 13:00 в Венской опере можно подключиться к показу спектакля “Точечка и Антон” композитора Айвана Эрода для подростков по мотивам популярного детского романа Эриха Кестнера.


В 14:00 Малый театр представляет запись сказки “Снежная королева”. В ролях: Владимир Носик, Сергей Потапов, Алина Кириллина и другие.

В 16:00 в Театре Сац можно посмотреть оперетту "Белоснежка". Музыка Эдуарда Колмановского, режиссер — Валерий Меркулов.

В 16:00 в Музее Москвы стартует театральный фестиваль "Город в окне", в прямом эфире объединяющий фрагменты из спектаклей и литературные чтения. А в 19:00 можно переключиться на их марафон видеоисторий "Ночь музейных путешествий": 22 музея со всего мира, от Америки до Австралии и от Москвы до Владивостока представляют короткие видео со своими знаковыми экспонатами.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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