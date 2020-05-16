"Цитадель гитлеризма": Проханов призвал установить над Ельцин-центром знамя Победы

Вадим Карасев

Писатель Александр Проханов выразил надежду на то, что новое поколение установит "знамя Победы" над Ельцин-Центром в Екатеринбурге. Он назвал образовательный центр "цитаделью гитлеризма".

Проханов опубликовал статью на сайте "Изборского клуба", в которой обвинил первого президента России в "уничтожении Советского Союза в рамках гитлеровского плана "Ост".

Иногда кажется, что Ельцин-центр в Екатеринбурге действует как цитадель гитлеризма, цитадель, где целые поколения воспитываются в неприязни и ненависти к советскому строю, к советской Победе, к советскому величию и советской жертвенности. Но настанет день, когда нынешнее поколение молодых людей совершит то, что не удалось нам, пожилым: они проникнут на купол Ельцин-центра и воздвигнут там знамя Победы.

В своей публикации он также предложил снова переименовать Волгоград в Сталинград, а также прекратить драпировать Мавзолей на День Победы.

"Во время воздушного парада в Москве с Мавзолея была снята драпировка, это подтверждает, что Ленин – человек неба", – добавил Проханов.

Как сообщал Ruposters, ранее писатель назвал неизбежным "очередной виток насилия" ради развития России. Он отверг возможность цивилизационного рывка без того, чтобы "бросать человеческие тела в топку локомотива исторического развития страны".