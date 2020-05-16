Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дети-сироты могут получить дополнительные льготы

Дети-сироты могут получить дополнительные льготы

Сирот могут признать детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, что даст им возможность получать поддержку на федеральном уровне. Такая поддержка включает в себя социальное пособие, субсидии, а также различные социальные программы поддержки. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть депутаты во втором чтении на одном из майских пленарных заседаний.

Сегодня Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» выделяет следующие категории: дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-беженцы, дети — жертвы насилия и другие. Категория «дети-сироты» в этом перечне отсутствует. С инициативой устранить правовой пробел, который не позволяет детям, лишившимся родителей, претендовать на положенные данной категории льготы, выступили депутаты Костромской областной думы.

«Каждый несовершеннолетний, в силу различных причин оставшийся без родительской поддержки, имеет право на получение социальных гарантий», — считают они. Сироты, лишившиеся обоих или единственного родителя, находятся в не менее сложной ситуации, чем дети, оставшиеся без попечения родителей, отмечают законодатели. После вступления закона в силу дети-сироты смогут рассчитывать на поддержку федерального уровня. Такая поддержка включает в себя социальное пособие, субсидии, а также различные социальные программы поддержки. Законопроект поддержало правительство. 18 марта Госдума приняла инициативу в первом чтении.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Топ-10 самых сексуальных турецких актеров
Топ-10 самых сексуальных турецких актеров
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Франции
Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Франции
Германия оказалась наиболее устойчивой к кризису в Европе
Германия оказалась наиболее устойчивой к кризису в Европе
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 мая
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 16 мая
В Таиланде за сутки не зарегистрировали ни одного заражения COVID-19
В Таиланде за сутки не зарегистрировали ни одного заражения COVID-19
"Цитадель гитлеризма": Проханов призвал установить над Ельцин-центром знамя Победы
"Цитадель гитлеризма": Проханов призвал установить над Ельцин-центром
Оставшимся дома россиянам покажут Егора Крида и суперкомпьютер
Оставшимся дома россиянам покажут Егора Крида и суперкомпьютер
Нет денег на ремонт: 5 способов бюджетно обновить квартиру и очистить ее энергетику
Нет денег на ремонт: 5 способов бюджетно обновить квартиру и очистить
Автор "Черепашек Ниндзя" напишет сценарий для российского мультика
Автор "Черепашек Ниндзя" напишет сценарий для российского мультика
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и
США обещают «супер-пупер» ракету: события ночи 16 мая — EADaily
США обещают «супер-пупер» ракету: события ночи 16 мая — EADaily
Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры, шнуры, батарейки»
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры,
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля

Еще по теме

Москвичам скажут о правах ребенка 20 ноября
Мероприятия в рамках дня правовой помощи детям проведут в Подмосковье 20 ноября
Дети-инвалиды, потерявшие родителей, смогут претендовать на два вида пенсии
В Ростове все дети-сироты обеспечены квартирами