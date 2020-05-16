Дети-сироты могут получить дополнительные льготы

Алексей Вольцев

Сирот могут признать детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, что даст им возможность получать поддержку на федеральном уровне. Такая поддержка включает в себя социальное пособие, субсидии, а также различные социальные программы поддержки. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть депутаты во втором чтении на одном из майских пленарных заседаний.

Сегодня Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» выделяет следующие категории: дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-беженцы, дети — жертвы насилия и другие. Категория «дети-сироты» в этом перечне отсутствует. С инициативой устранить правовой пробел, который не позволяет детям, лишившимся родителей, претендовать на положенные данной категории льготы, выступили депутаты Костромской областной думы.

«Каждый несовершеннолетний, в силу различных причин оставшийся без родительской поддержки, имеет право на получение социальных гарантий», — считают они. Сироты, лишившиеся обоих или единственного родителя, находятся в не менее сложной ситуации, чем дети, оставшиеся без попечения родителей, отмечают законодатели. После вступления закона в силу дети-сироты смогут рассчитывать на поддержку федерального уровня. Такая поддержка включает в себя социальное пособие, субсидии, а также различные социальные программы поддержки. Законопроект поддержало правительство. 18 марта Госдума приняла инициативу в первом чтении.

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