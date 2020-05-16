Девушка отказалась помочь потерявшим работу родным и нашла поддержку в сети

Вадим Карасев

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Пользовательница Reddit с ником bloodisntthick поделилась историей о том, как отказалась финансово помогать родственникам, потерявшим работу из-за коронавируса. Девушка отметила, что они не интересовались ее жизнью около пяти лет и написали только, чтобы попросить денег. В комментариях автор поста нашла поддержку: многие согласились с ее решением.

21-летняя девушка рассказала, что ее семья не общается ни с кем из родственников со стороны отца, кроме бабушки, уже несколько лет. По ее словам, они часто насмехались над ее лишним весом и внешностью, когда она была ребенком, а также все время упрекали в том, что ее родители — богачи (bloodisntthick уточнила, что ее родители всегда были более обеспеченными, но никогда не были богаты).

Когда двоюродная сестра начала писать и звонить, девушка решила проигнорировать ее. Вскоре выяснилось, что родственники хотят получить от нее денег, так как все они потеряли работу из-за коронавируса. При этом они уже обращались с этой просьбой к отцу bloodisntthick, но он отказал им. Тогда родственники решили потребовать, чтобы автор поста попросила у родителей денег и тайно отдала им. Девушка отказалась выполнять эту просьбу, однако позже друзья упрекнули ее в том, что она ведет себя бессердечно.

В комментариях многие поддержали автора поста. «Ты и твоя семья ничего не должны им, они не единственные люди, на которых повлияла нынешняя ситуация», — написал shobuli. Другой пользователь отметил, что если друзья девушки так хотят помочь ее родственникам, они могут сами дать им денег.