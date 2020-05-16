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Дочь Лики Стар попала в аварию

Дочь Лики Стар попала в аварию
Лика Стар два дня находится в стрессе: ее дочь попала в страшную аварию, после чего подростка экстренно госпитализировали в итальянскую клинику. Сейчас с девочкой работают врачи, а мать постоянно находится на связи.

Накануне днем дочь Лики Стар Аллегра разбилась на велосипеде. По словам звезды, 15-летняя девочка решила отправиться на море, но попала в дорожно-транспортное происшествие. «У нас есть специальные дорожки, в конце которых круговое движение — дочка спокойно ехала по дороге, но затем увидела, что на нее несется машина», — говорит Лика. В итоге водитель задел колесо велосипеда и Аллегра пролетела три метра вперед. Через несколько минут на месте ДТП оказалась скорая, полиция и перепуганные родители.

«Когда мы появились, там уже лежали жесткие носилки, к которым ее привязали. Все лицо разбито, никто ничего не понимал, ей было больно», — вспоминает певица.

После этого родители вместе с девочкой оказались в отделении больницы. Полтора часа ребенка проверяли медики, сделали УЗИ брюшной полости, МРТ и несколько других процедур, а затем определили в отдельную палату.

«Обезболивающее дали через 1,5 часа, наложили гипс. Сейчас ей уже легче, но понадобится время для того, чтобы восстановиться полностью. За ней внимательно следят врачи, она находится под присмотром очень серьезных специалистов, пока они не поймут, что ей лучше, домой не отпустят», — говорит Лика.

Артистка провела с ней всю ночь, а сейчас вернулась домой к сыну. Рядом с Аллегрой дежурит отец, так как в плате может находиться только один человек.

Звезда 90-х считает, что во всем виноват злосчастный коронавирус, который еще аукнется жителям планеты. По ее словам, два месяца карантина сильно повлияли на сознание людей: все привыкли находиться дома и тяжело переживают самоизоляцию.  


«Проблема в этом, я даже за собой заметила, что чувствую стресс, люди дезориентированы. Как будто нужно взять пульт управления, включить его и вернуться к нормальной жизни», — рассуждает певица.

Она призывает всех сейчас не совершать необдуманные поступки и возвращаться к привычной жизни постепенно. Так, когда карантин начал спадать, то первым ее желанием было купить билет и куда-нибудь уехать, но она вовремя себя остановила. «Нам кажется, что с нами все окей, но у кого-то рядом не окей. Нужно понимать и отдавать себе в этом отчет, у всех нервы на пределе», — считает Стар.

Лика постоянно находится на связи с девочкой. По ее словам, она не хочет разбираться в аварии и никого не винит, но особенно предостерегает родителей, у которых есть маленькие дети. «Следите за ними внимательно, они столько времени просидели дома, теперь у них энергии много, они маленькие, им хочется вырваться — важно смотреть и никуда не отпускать», — добавляет певица.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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