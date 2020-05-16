Дочь Лики Стар попала в аварию
Накануне днем дочь Лики Стар Аллегра разбилась на велосипеде. По словам звезды, 15-летняя девочка решила отправиться на море, но попала в дорожно-транспортное происшествие. «У нас есть специальные дорожки, в конце которых круговое движение — дочка спокойно ехала по дороге, но затем увидела, что на нее несется машина», — говорит Лика. В итоге водитель задел колесо велосипеда и Аллегра пролетела три метра вперед. Через несколько минут на месте ДТП оказалась скорая, полиция и перепуганные родители.
«Когда мы появились, там уже лежали жесткие носилки, к которым ее привязали. Все лицо разбито, никто ничего не понимал, ей было больно», — вспоминает певица.
После этого родители вместе с девочкой оказались в отделении больницы. Полтора часа ребенка проверяли медики, сделали УЗИ брюшной полости, МРТ и несколько других процедур, а затем определили в отдельную палату.
Артистка провела с ней всю ночь, а сейчас вернулась домой к сыну. Рядом с Аллегрой дежурит отец, так как в плате может находиться только один человек.
Звезда 90-х считает, что во всем виноват злосчастный коронавирус, который еще аукнется жителям планеты. По ее словам, два месяца карантина сильно повлияли на сознание людей: все привыкли находиться дома и тяжело переживают самоизоляцию.
«Проблема в этом, я даже за собой заметила, что чувствую стресс, люди дезориентированы. Как будто нужно взять пульт управления, включить его и вернуться к нормальной жизни», — рассуждает певица.
Она призывает всех сейчас не совершать необдуманные поступки и возвращаться к привычной жизни постепенно. Так, когда карантин начал спадать, то первым ее желанием было купить билет и куда-нибудь уехать, но она вовремя себя остановила. «Нам кажется, что с нами все окей, но у кого-то рядом не окей. Нужно понимать и отдавать себе в этом отчет, у всех нервы на пределе», — считает Стар.
Лика постоянно находится на связи с девочкой. По ее словам, она не хочет разбираться в аварии и никого не винит, но особенно предостерегает родителей, у которых есть маленькие дети. «Следите за ними внимательно, они столько времени просидели дома, теперь у них энергии много, они маленькие, им хочется вырваться — важно смотреть и никуда не отпускать», — добавляет певица.
Фото: Legion-Media, Instagram