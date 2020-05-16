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Доктор Мясников рассказал о риске спутать симптом коронавируса с другой болезнью

Доктор Мясников рассказал о риске спутать симптом коронавируса с другой болезньюАлександр МясниковКадр: Доктор Мясников / YouTube

Врач и телеведущий Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном», высказался об одном из основных симптомов коронавируса — потере обоняния. По словам Мясникова, велик риск спутать его с симптомом других болезней, в частности многих респираторных инфекций и ОРВИ. Об этом официальный представитель информационного центра по COVID-19 сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Изменение обоняния, вплоть до его полной утраты, может быть одним из симптомов COVID-19. На фоне инфекции развивается отек слизистой оболочки носовых ходов и носоглотки», — рассказал Мясников.

По его словам, этот симптом встречается в 30-35 процентах случаев заражения коронавирусом. Врач призвал обращаться к медикам тех, кто не только перестал чувствовать запахи, но также имеет кашель, одышку и высокую температуру.

Вместе с тем Мясников подчеркнул, что потеря обоняния не обязательно означает заражение именно новым вирусом. «Отсутствие обоняния — это характерный симптом для многих респираторных инфекций и ОРВИ», — заключил он, посоветовав «не беспокоиться раньше времени».

Ранее в мае американские ученые объяснили потерю обоняния у части инфицированных коронавирусом пациентов. По некоторым данным, это — самый распространенный симптом заражения коронавирусом, который может проявляться при отсутствии жара и кашля.

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По материалам: lenta.ru

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