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«Дура законченная» - Тарасова и Роднина устроили скандал с оскорблениями

«Дура законченная» - Тарасова и Роднина устроили скандал с оскорблениями

Татьяна Тарасова и Ирина Роднина поругались до такой степени, что пора вводить термин «околофигурногокатания» или «околокатания», за страсти, которые кипят вокруг этого вида спорта. Зерном раздора послужила недавнее интервью заслуженного тренера СССР изданию РБК.

В нем Тарасова рассказала, как олимпийская чемпионка отправила на Игры Доброй Воли в австралийский Брисбен Елену Черкасскую, больную раком в 4 стадии. Роднина в ответ заявила, что у бывшего ее тренера что-то с головой, ее комментарий можно назвать прямым оскорблением знаменитой наставницы. Процитируем.


На что Тарасова ответила, что «слетело» не у нее, а у депутата Ирины Родниной, которая почему-то решила, что речь идет о событиях 1981 года, а она имела ввиду игры Доброй воли в 2001 году.

, - цитирует издание sport-express Татьяну Анатольевну, предварительно уточнив, можно ли ругательство опубликовать.

Стоит ожидать, чем ответит Роднина бывшему тренеру.

Ранее мы освещали другой скандал, связанный с уходом Александры Трусовой от Тутберидзе к Плющенко.

# Общество / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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