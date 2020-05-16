Джулианна Хаф рассказала о замораживании своих яйцеклеток: "Мы с мужем никогда не пытались стать родителями"

Вадим Карасев

31-летняя американская танцовщица, хореограф и актриса Джулианна Хаф и ее муж, 36-летний хоккеист Брукс Лайк, самоизолировались не только от окружающих, но и друг от друга: она находится в Калифорнии, а он — в Айдахо. В июньском номере журнала Women's Health, на обложке которого Джулианна появилась, она рассказала об их семейной жизни и своем взгляде на мир.

Хаф увлекается эзотерикой и ведет танцевальные мастер-классы, во время которых учит "работать с энергетическими полями". Ранее в сети обсуждали ее участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где на одном из мероприятий Джулианна лежала лицом вниз на столе, в то время как Джон Амарал (практикующий энергетик, которого она считает своим учителем и чей образ мыслей поддерживает) пытался поднять невидимую волну на ее спине, заставляя ее корчиться и стонать. В интервью она заявила, что так он якобы извлекал из ее позвоночника застрявшую энергию.





Джулианна ХафЯ верю, что людям важно соединиться со своим внутренним "я"… Чем здоровее я буду изнутри, в своих убеждениях, энергии, теле, тем лучше я подготовлюсь (), когда придет время, — сказала она в интервью.





Говоря о важности прислушиваться к себе и к своей природе, Джулианна Хаф при этом в вопросе материнства почему-то уповает исключительно на репродуктивные технологии: она призналась, что заморозила яйцеклетки.На самом деле мы с мужем никогда не пытались стать родителями. Это наша мера предосторожности на будущее, — сказала она.





Джулианна рассказала, что решилась на этот шаг отчасти из-за своего эндометриоза, от которого пытается избавиться, работая со своей энергией, хотя профессиональное медицинское сообщество не разделяет ее взгляд на решение проблемы.Я считаю, что стресс, стыд, вина и подавление женской энергии связаны с эндометриозом, — сказала она в интервью.











