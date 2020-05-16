Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Джулианна Хаф рассказала о замораживании своих яйцеклеток: "Мы с мужем никогда не пытались стать родителями"

Джулианна Хаф рассказала о замораживании своих яйцеклеток: "Мы с мужем никогда не пытались стать родителями"

Джулианна Хаф рассказала о замораживании своих яйцеклеток: "Мы с мужем никогда не пытались стать родителями"

31-летняя американская танцовщица, хореограф и актриса Джулианна Хаф и ее муж, 36-летний хоккеист Брукс Лайк, самоизолировались не только от окружающих, но и друг от друга: она находится в Калифорнии, а он — в Айдахо. В июньском номере журнала Women's Health, на обложке которого Джулианна появилась, она рассказала об их семейной жизни и своем взгляде на мир.

Хаф увлекается эзотерикой и ведет танцевальные мастер-классы, во время которых учит "работать с энергетическими полями". Ранее в сети обсуждали ее участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе, где на одном из мероприятий Джулианна лежала лицом вниз на столе, в то время как Джон Амарал (практикующий энергетик, которого она считает своим учителем и чей образ мыслей поддерживает) пытался поднять невидимую волну на ее спине, заставляя ее корчиться и стонать. В интервью она заявила, что так он якобы извлекал из ее позвоночника застрявшую энергию.


Джулианна ХафЯ верю, что людям важно соединиться со своим внутренним "я"… Чем здоровее я буду изнутри, в своих убеждениях, энергии, теле, тем лучше я подготовлюсь (к материнству. — Прим. ред.), когда придет время, — сказала она в интервью.


Говоря о важности прислушиваться к себе и к своей природе, Джулианна Хаф при этом в вопросе материнства почему-то уповает исключительно на репродуктивные технологии: она призналась, что заморозила яйцеклетки.На самом деле мы с мужем никогда не пытались стать родителями. Это наша мера предосторожности на будущее, — сказала она.


Джулианна рассказала, что решилась на этот шаг отчасти из-за своего эндометриоза, от которого пытается избавиться, работая со своей энергией, хотя профессиональное медицинское сообщество не разделяет ее взгляд на решение проблемы.Я считаю, что стресс, стыд, вина и подавление женской энергии связаны с эндометриозом, — сказала она в интервью.




# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297
Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297
СМИ: протоиерея Смирнова подключили к ИВЛ
СМИ: протоиерея Смирнова подключили к ИВЛ
В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций
В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций
Россия ломает оборону НАТО в северной Атлантике — Госдеп США
Россия ломает оборону НАТО в северной Атлантике — Госдеп США
Российским курильщикам предрекли отказ от пагубной привычки после пандемии
Российским курильщикам предрекли отказ от пагубной привычки после
Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Истощают контакты. Сенаторы вынудили NASA прервать диалог с "Роскосмосом"
Истощают контакты. Сенаторы вынудили NASA прервать диалог с
Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее
Десятки бомб времен Корейской войны нашли при строительстве больницы в КНДР
Десятки бомб времен Корейской войны нашли при строительстве больницы
Джулианна Хаф рассказала о замораживании своих яйцеклеток: "Мы с мужем никогда не пытались стать родителями"
Джулианна Хаф рассказала о замораживании своих яйцеклеток: "Мы с
Москва планирует выдать гранты собственникам коммерческой недвижимости
Москва планирует выдать гранты собственникам коммерческой недвижимости
Главный контролер разведки США «погорел» на инсайде о коронавирусе
Главный контролер разведки США «погорел» на инсайде о коронавирусе

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры, шнуры, батарейки»
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры,
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля

Еще по теме

Джулианна Хаф рассказала, как сексолог помог ей с мужем Бруксом Лайком наладить отношения
Джулианна Хаф снялась полностью обнаженной и призналась в бисексуальности
Замужняя актриса из «Гарри Поттера» снялась голой и совершила каминг-аут
Джулианна Мур вывела в свет дочь (фото)