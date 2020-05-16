Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Франции

Анастасия Иванова

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Франции на уровне "AA", ухудшив прогноз по нему со стабильного до негативного, говорится в сообщении агентства.

"Пересмотр прогноза отражает существенное ухудшение ситуации в области государственных финансов и экономической активности, которое ожидается в этом году из-за пандемии COVID-19", - говорится в сообщении агентства.

По мнению агентства, значительное снижение экономической активности в связи с ограничительными мерами, введенными в марте, и государственная политика по поддержке экономики резко увеличат объем государственных займов и задолженность.

При этом Fitch отмечает, что рейтинг Франции подкреплен устойчивой и диверсифицированной экономикой, сильными и эффективными гражданскими и социальными институтами, а также макрофинансовой стабильностью.