FT опубликовала письмо посла России о статье про смертность от COVID-19

Лидия Мартынова

Британская газета Financial Times опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу публикации издания о смертности пациентов с COVID-19 в России.

Ранее российский дипломат заявил РИА Новости, что в британской прессе присутствует тенденция писать крайне негативно о деятельности по борьбе с коронавирусом в России. По его словам, он направил "письмо в газету Times, которая почему-то поставила под сомнение усилия" крупнейших российских бизнесменов, Алексея Мордашова, Олега Дерипаски, Владимира Потанина, "по защите работников, которые работают у них же на предприятиях". Британская Times опубликовала это письмо Келина в рубрике "комментарий". Посол также сообщил, что российское посольство в Великобритании направило письмо главреду Financial Times в связи с публикацией о смертности от COVID-19 в России.