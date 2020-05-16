«Газпром» заставил сотрудников отказаться от части зарплат

Вадим Карасев

Фото: «Газпром трансгаз Казань»

В Татарстане сотрудников ООО «Газпром трансгаз Казань» заставили отказаться от части зарплаты в пользу пострадавших из-за коронавируса. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на копию письма с соответствующим требованием.

Из документа следует, что денежные средства (зарплата за один день) будут перечислены в адрес дочерней структуры «Газпрома», отвечающей за общественное питание. Рядовые сотрудники с небольшими зарплатами опасаются, что участвовать в акции придется только им, в то время как высокооплачиваемые топ-менеджеры от этого откажутся.

Отмечается, что практика перечисления части зарплат в благотворительных целях существует в «Газпроме» уже давно. По словам работников, в 2014 году деньги собирались в связи с началом войны на Донбассе.

В профсоюзе подтвердили намерение провести подобное мероприятие, однако попросили адресовать вопросы в пресс-службу ООО «Газпром трансгаз Казань». Получить комментарии пока не удалось.

В конце апреля рабочие Чаянидинского месторождения (Якутия), ресурсной базы газопровода «Сила Сибири», устроили бунт. Поводом послужило недовольство вахтовиков обеспечением их деятельности в условиях угрозы распространения коронавируса. В результате генподрядчик принял решение о приостановке работы на месторождении.