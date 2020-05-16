Глава Минтранса допустил падение погрузки на сети РЖД в 2020 году на 11%

Лидия Мартынова

Погрузка на сети РЖД в 2020 году может упасть на 11% по сравнению с предыдущим годом, допускает министр транспорта России Евгений Дитрих.

"Я думаю, что процентов на 11% упадем по году", - сообщил Дитрих на вопрос о прогнозе погрузки на сети РЖД на 2020 год.

Он отметил, что очень сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация.

"Мы смотрели первый квартал, у нас было в районе 4,5% минус… Второй квартал вроде начал нам давать какую-то надежду, что мы будем выравнивать, по некоторым видам грузов даже пошел рост. Вполне возможно, (оказали влияние - ред.) какие-то регуляторные меры, которые, как правило, не имеют комплексное значение, кого-то поддерживают, а у кого-то, соответственно, что-то отбирают", - добавил министр.