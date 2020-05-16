Главный контролер разведки США «погорел» на инсайде о коронавирусе

Лидия Мартынова

Глава комитета по разведке сената США Ричард Моз Бёрр досрочно подает в отставку. Против него возбуждено уголовное дело за использование инсайдерской информации о коронавирусе в личных целях. ФБР уже провело обыск в его офисе, на очереди дом и офис его жены. Скандал высветил не только коррупционные пристрастия американских законодателей, но и системные проблемы американской разведки.

Контекст ситуации, на фоне которого разворачивался весь этот скандал, интересен сам по себе.

Как теперь выясняется, еще 24 января 2020 года комитеты Сената США по здравоохранению и по внешней политике провели закрытый брифинг о распространении эпидемии COVID-19. Всех посторонних из помещения выгнали, телефоны отобрали, включили «белый шум», исключающий запись и прослушку. Top secret. На брифинге профильные сенаторы и эксперты рассказали другим сенаторам, имеющим соответствующий допуск секретности (включая членов комитета по разведке), что это за штука такая — коронавирус, как он отразится на США и как теперь с этим жить. Прогноз был дан крайне пессимистичный, вплоть до коллапса целых отраслей экономики. Кстати, из этого же анализа президент Дональд Трамп выхватил и изначальную цифру прогноза в два миллиона трупов. Некоторые детали анализа были удивительно точны в плане прогноза: недостаток индивидуальных средств защиты (масок), отсутствие аппаратов ИВЛ, чрезмерная нагрузка на энергосети и перевод целых отраслей экономики на пресловутую «удаленку».

Это сообщение — само по себе сенсация, поскольку получается, что уже в конце января правительство США имело четкое представление о том, что происходит. Еще сами китайцы не слишком понимали, что творится. Откуда такие эксклюзивные знания — большой и интересный вопрос, но это в другой раз. Сейчас — о сенаторах.

Некоторые из них были особо ошарашены услышанным. Наш герой, глава комитета по разведке Ричард Бёрр (64 года, республиканец, «ястреб», hawkish, крайне правых взглядов, избирается от Северной Каролины, в политике с 1995 года, хороший приятель президента Трампа, был его советником по безопасности во время предвыборной кампании, двое детей, женат на риелторе Брук Фаут, которая — внимание! — на 29 лет его младше) после этого брифинга пошел ужинать в Capitol Hill Club. Так называется частное закрытое питейное заведение внешне непрезентабельного вида (в Москве такие «шалманами» зовутся — реально подвал с вывеской в трехэтажном здании постройки начала ХХ века) в двух кварталах от Капитолия. Это закрытый клуб для членов Республиканской партии и примкнувших к ней лоббистов, юристов, торговцев и шпионов. Одновременно членство в нем могут иметь не более 100 человек. Там за ланчем сенатор Бёрр сказал прочувствованный тост в духе «шеф, все пропало».

«Вот что я могу сказать вам: это наиболее агрессивная в своем распространении штука, с какой мы когда-либо сталкивались в истории» — объявил Бёрр.

В этом элитном шалмане все прослушивается и записывается. Пленка с выступлением главы сенатского комитета по разведке попала куда надо. То есть в здание Гувера. Что дополнительно характеризует профессиональные качества Ричарда Бёрра. Только вдумайтесь: глава комитета по разведке не подозревал, что в Capitol Hill Club ФБР поставило микрофоны в каждой ножке стула.

Однако все это мелочи по сравнению с тем, что случилось дальше.

7 февраля сенатор Бёрр на открытом для публики заседании сената заявил, что США оказались в куда лучшей позиции, чем другие страны, для того чтобы противостоять такой общественной угрозе, как коронавирус. Все выдохнули с облегчением. Это же главный по разведке сказал. Человек, который от имени избирателей, всего гражданского общества контролирует все разведывательное сообщество США. Он точно знает. А демократия устроена таким образом, что обязательно должна выдвигать на такие должности ответственных и честных людей, не так ли? Сегодня же общественность дополнительно особо задело несовпадение смысла публичных слов сенатора и того, что говорил в частном порядке в Capitol Hill Club. Он фактически врал американскому народу с трибуны сената. А это отдельная статья. Даже Билла Клинтона свергали не за то, что у него там было с Моникой и как, а за то, что он это отрицал.

Но тогда общественность еще не знала, что уже 13 февраля сенатор Бёрр и его молодая жена Брук 33 транзакциями продают на бирже акций от 628 тысяч до 1,7 миллиона долларов из того пакета, которым они владеют. Это был четверг. В следующий понедельник американский фондовый рынок пережил одно из крупнейших падений в своей истории.

Примерно так же поступила и лучшая подруга сенатора Бёрра — сенатор от Калифорнии и бывший вице-глава комитета по разведке Дайана Файнштейн. 86-летняя, самая возрастная в сенате, самая «долгослужащая» в должности сенатора женщина и первая в истории США женщина-мэр Сан-Франциско в далеких 1970-х годах. Легенда демократии. Не известна только сумма, которой оперировала пережившее в свое время, в бурные 70-е, несколько покушений сенатор Файнштейн.

Но некоторые оказались еще ловчее. Бёрр и Файнштейн (в сенате они всегда выставляют законопроекты вдвоем) просто продали акции фирм в тех отраслях экономики, которые, по их мнению, должен был поразить коронавирус. Это просто и несовременно. А вот сенатор Дэвид Пердью, бывший губернатор Джорджии и один из самых богатых членов сената с состоянием почти в 16 миллионов долларов, решил получше. Он тоже присутствовал на брифинге 27 января и практически сразу же продал «токсичных» акций на 825 тысяч. Но он еще и тут же прикупил других акций на 1,8 миллиона. В том числе выгодно приобрел акции компании DuPont, которая в том числе производит индивидуальные средства защиты. То есть те самые маски. Красавчик просто.

Еще веселее поступила Келли Лоффлер, сенатор от Джорджии, длинноволосая блондинка модельной внешности. Дело в том, что у нее есть муж. И не абы кто, а сам Джеффри Шпрехер (на американский манер — Спречер) — непосредственно президент Нью-Йоркской фондовой биржи. Действующий. Эта пара на двоих сперва продала «токсичных» акций от 1,275 миллиона долларов до 3,1 миллиона, а затем прикупила двумя транзакциями акции компании Citrix Systems, которая занята производством электронного софта для удаленной торговли. Молодцы.

И это пока все спали, а сенатор Бёрр, главный по разведке, убаюкивал всех рассказами о том, что Америка лучше всех готова справиться с эпидемией коронавируса.

Попутно, но уже в апреле, когда все это постепенно стало вскрываться, генеральный прокурор штата Монтана Тим Фокс обвинил сенатора Грэга Джанфорте — самого богатого конгрессмена этого созыва, в том, что тот втихомолку скупил завод по производству гидроксихлорохина. Не спрашивайте, что это, но, говорят, помогает от коронавируса. Правда, это обвинение надо проверять, поскольку прокурор Фокс идет сейчас на выборы как раз против Джанфорте. Возможно, что это использование служебного положения в ходе предвыборной кампании. Хотя никто не удивится, если магнат Джанфорте действительно что-то прикупил. Чем он хуже Бёрра с его молодой женой или красотки Келли Лоффлер с мужем — главным по бирже? Да ничем.

История эта для США не уникальна. При Бараке Обаме был принят даже специальный закон (его проводил Джо Либерман), непосредственно и прямо запрещающий сенаторам использовать секретную и инсайдерскую информацию в личных целях. До принятия «закона Либермана» масштаб подобной «тихой коррупции» был чудовищным. И до сего момента вроде как закон действовал — то ли боялись, то ли тихарились. И вот опять.

В конце концов, инсайдерство и лоббизм в сенате США — это их проблема. Всех накажут, возможно, оштрафуют, из парламента изгонят, а президент Нью-Йоркской биржи Шпрехер наверняка лишится своего поста. Если не загремит в тюрьму, потому что им занялось уже не только ФБР, но и комиссия по биржевой деятельности, которая на деле страшнее, чем какая-то контрразведка. Нас же интересует несколько иной аспект этого дела.

Глава комитета по разведке Ричард Бёрр действовал по инстинкту. До того, как податься в политику, он 17 лет торговал садовым инвентарем. «Оборудованием для лужаек». Лопаты, тяпки, газонокосилки, садовые гномы и все такое. В одноэтажной Америке с ее белыми заборчиками как символом счастья это очень прибыльный бизнес. Такое даром не проходит, даже если ты вдруг председатель сенатского комитета по разведке. Руки-то помнят. Да и жена на 30 лет младше дорогого стоит в прямом смысле слова. Во время мирового финансового кризиса 2008 года Бёрр рассказывал, что он сутками лично бегал от банкомата к банкомату (целый сенатор США!), снимая наличность, поскольку полагал, что сейчас все банки рухнут. «Ну и как ощущения?» — спросили у него газетчики. «Если такое повторится, я поступлю так же», — гордо ответил будущий глава комитета по разведке.

Вот она — истина. Главная беда разведывательного сообщества вообще (американского в первую очередь) в том, что вокруг него всегда дикое количество случайных людей.

Бёрр был очень нужен президенту Трампу в период расследования «русского вмешательства» и «досье Мюллера». Это лично Ричард Бёрр, как председательствующий на сенатских слушаниях, в прямом эфире всех американских каналов обрывал главу ФБР Джеймса Коми и чуть ли из зала его не выгонял. В ФБР это запомнили, кстати, и теперь закономерно отомстили. Но Ричард Бёрр как председатель сенатского комитета по разведке — это реальная угроза этой самой разведке. И все, кто после брифинга 24 января побежал продавать и покупать акции — тоже угроза. Ибо если они на производстве масок готовы нажиться, то нет никакой гарантии, что не продадут кому-нибудь еще что-нибудь из услышанного. Или не скажут где-нибудь в заведении типа Capitol Hill Club. И не факт, что там только фэбээровские микрофоны натыканы. Там бывают, например, наемные официанты азиатской внешности.

А еще у этих людей бывают жены, мужья (этот конкретный случай все это подтвердил), любовники и любовницы, секретари и секретарши, домашняя прислуга и все тому подобное. Секретная информация будет распространяться как коронавирус — от человека к человеку, и обязательно найдет своего самого преданного потребителя.

Так называемая демократическая кадровая политика сбоит регулярно. Советских отделов кадров на них нет. Да, можно сделать бывшего торговца газонокосилками главным по разведке, поскольку Трамп вообще разведку не любит, а конкретный Ричард Бёрр ему очень предан. Кстати, лично Бёрру уже все равно, он еще в прошлом году заявил, что переизбираться в 2022 году не будет. Но пресловутый и очень демократичный «гражданский контроль» над разведкой порой приводит вот к таким вот казусам. Конечно, не каждый жадный и вороватый персонаж по определению продаст какой-нибудь государственный секрет ради легкой наживы. «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст» — эта схема так напрямую не работает. Но в целом это группа риска.

Вот почему полезно посещать всякие закрытые клубы в центре Вашингтона. Даже если снаружи он выглядит как сто лет не крашеная хрущевка. И особенно если ты — пришедший по объявлению официант азиатской (как говорят в Америке, oriental) внешности. Скажем, с фальшивым южнокорейским паспортом. Мало ли кто что скажет в виде тоста. А там пусть хоть все обогатятся на бирже.