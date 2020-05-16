Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака

Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака

Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Одним из признаков развития онкологических заболеваний является потеря веса. Об этом в эфире в инстаграме рассказал главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

По словам специалиста, это объясняется тем, что злокачественная опухоль забирает много белка.


"Опухоль снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента", — отметил Каприн.

Он подчеркивает, что это делается во время потери аппетита при химиотерапии.


"Опять же есть люди, которые много постятся, точно не переедают. Обратите внимание, что там тоже бывают онкологические заболевания", — заключил врач.

Онколог призвал осторожно относиться к практике лечебного голодания, поскольку этот метод может и сильно навредить.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Автор "Черепашек Ниндзя" напишет сценарий для российского мультика
Автор "Черепашек Ниндзя" напишет сценарий для российского мультика
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и
США обещают «супер-пупер» ракету: события ночи 16 мая — EADaily
США обещают «супер-пупер» ракету: события ночи 16 мая — EADaily
Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из
Стартовал первый в России онлайн-фестиваль VK Fest
Стартовал первый в России онлайн-фестиваль VK Fest
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с моделями, но мне побоку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с
Стала известна причина разрушения картины Мунка «Крик»
Стала известна причина разрушения картины Мунка «Крик»
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
Мясников отреагировал на обвинения в занижении данных по коронавирусу в России
Мясников отреагировал на обвинения в занижении данных по коронавирусу

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом
Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом

Еще по теме

Названы главные факторы развития рака
Число больных раком в России стремительно растет, - сообщил главный онколог Минздрава РФ
В Минздраве объяснили прогноз резкого скачка смертности от онкологии
Самые опасные продукты-канцерогены, вызывающие рак, назвал онколог