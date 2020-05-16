Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака

Влада Некрасова

Одним из признаков развития онкологических заболеваний является потеря веса. Об этом в эфире в инстаграме рассказал главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

По словам специалиста, это объясняется тем, что злокачественная опухоль забирает много белка.





"Опухоль снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента", — отметил Каприн.

Он подчеркивает, что это делается во время потери аппетита при химиотерапии.





"Опять же есть люди, которые много постятся, точно не переедают. Обратите внимание, что там тоже бывают онкологические заболевания", — заключил врач.

Онколог призвал осторожно относиться к практике лечебного голодания, поскольку этот метод может и сильно навредить.